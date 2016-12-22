Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян во время онлайн-конференции с болельщиками рассказал о планах федерации организовать собственный телевизионный канал.



Сергей Сафарьян. Фото: abff.by

— Качество ТВ-картинки футбольных матчей многих не удовлетворяет. Есть ли в планах тесные контакты с БГТРК по повышению ее качества?

— Это исключительно вотчина телевизионщиков, в их бизнес вмешиваться неправильно, поэтому лучше вопрос задавать напрямую. Мы со своей стороны вплотную сейчас занимаемся организацией компании, которая будет обеспечивать съемку в HD-качестве. Вопросом плотно занимается Владимир Бережков. Надеюсь, все получится создать и оснастить. Другое дело, захотят ли телекомпании приобретать продукт и ставить его у себя в программах. Возможно, подумаем над открытием своего телевизионного канала.

Накануне в студии АБФФ-ТВ прошел первый брифинг в новом формате, когда вопросы Сергею Сафарьяну задают непосредственно любители футбола. При этом два представителя болельщицкой общественности были приглашены в студию для прямого диалога.

Запись разговора:

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