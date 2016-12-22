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Поиск B2B-услуг в Бресте в региональном каталоге!

23.12.2016 08:59 — Разное | Tut.by  
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На благо жителей Бреста начал работать новый каталог Brest.tam.by, пользуясь которым можно быстро найти необходимую продукцию, компанию, учреждение, улугу. Ранее региональный каталог был составляющей TAM.BY, теперь это полноценный, качественный поиск с широким перечнем возможностей. Владельцам смартфонов и планшетов для удобства пользования каталогом рекомендуется скачать специальное приложение (смотрите на сайте). Без проблем изучать страницы можно и со стационарных компьютеров.

B2B-услуги в Бресте: что предлагается?

В данном разделе каталога вы найдете массу предложений от компаний города, которые предлагают:

  • банковское оборудование, канцтовары в различных объемах, офисную технику, охранные системы, сейфы, печати и штампы;
  • полиграфические, оценочные, бухгалтерские, консалтинговые, курьерские, лизинговые, нотариальные, юридические услуги;
  • упаковку продукции, проведение экспертизы, аудита.

В Бресте работают бюро переводов, веб-студии, технопарки, кадровые агентства, компании по охране труда, фирмы, специализирующиеся на регистрации и ликвидации предприятий. Пользуясь каталогом Brest.tam.by, вы без труда сможете продать или купить бизнес, приобрести качественные подарки для партнеров по бизнесу. На этом предложения каталога не заканчиваются, как и не ограничиваются услуги, предоставляемые компаниями Бреста.

Скидки: на чем можно сэкономить?

Изучая выгодные предложения, заметите, что в удобное для вас время можно получить скидку в 30 % на проведение лабораторных измерений, работ в области экологии. Пользуясь акционными предложениями бухгалтерских учреждений, получить бесплатный расчет стоимости внедрения программы 1С или ее доработки. Или станет на 50 % дешевле перейти на новое, более совершенное программное обеспечение.

Следите за обновлениями и принимайте экономически выгодные решения!

Почему удобно искать компании и услуги при помощи каталога?

Раздел «В2В-услуги в Бресте»– это популярные компании Бреста, предоставляющие В2В-услуги в полном объеме. Изучая предложения и варианты, вы можете созваниваться с представителями организаций, уточнять интересующие моменты, договариваться о встречах. Кроме того, выбор в пользу той или иной компании помогут сделать отзывы других пользователей, уже воспользовавшихся В2В-услугами в Бресте.

При поиске в каталоге вы можете сортировать компании по популярности, по рейтингу, по расстоянию от вашего местонахождения.

Расскажите о предоставляемых В2В-услугах на странице каталога!

Являетесь юристом, нотариальной конторой, занимаетесь продажей, разработкой ПО, производите печати и штампы? А может, специализируетесь на продаже торгового, банковского оборудования или предоставляете другие В2В-услуги? Расскажите о своей компании жителям Бреста, регионов области.

Приветствуется публикация контактных данных, адресов, информации относительно спектра предоставляемых услуг, графика работы, выгодных предложений и действующих акций. С каталогом Brest.tam.by вы сможете дать новый виток развитию бизнеса!

 
Теги: Брест
 
 
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