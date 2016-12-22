2017 год по лунному календарю — год Петуха. По солнечному — год Верблюда. Петух в этот раз огненный, поэтому звезды благоволят активным и деятельным людям, учитывающим интересы партнеров. Верблюд идет в большом караване к некоему оазису, идее, мечте — то есть жертвует малым ради большего. И Петух и Верблюд коллективисты, так что успех будет сопутствовать тем, кто работает в коллективе, пусть и в самом небольшом.

В новом году удача будет с теми, кто обладает солидным опытом, знаниями и умениями, а также обеспечен материальными запасами. Год может быть менее урожайным, так что занятым в сельском хозяйстве надо реагировать на климатические условия. В 2017 хорошо проводить модернизацию или открывать новое производство. Сферы рекламы, шоу-бизнеса и торговли ожидают определенные трудности. Нужно будет тщательно продумывать свои шаги и решения.

На этот год приходятся несколько юбилейных дат, связанных с глобальным мировым переустройством. Это Февральская и Октябрьская революции и реформация Мартина Лютера. Подобные этим события вряд ли произойдут в 2017, но можно говорить о том, что произойдут определенные сдвиги в геополитике. Год будет сложным, но не безнадежным.

Полностью слушайте астрологический прогноз на 2017 год на радио Sputnik Беларусь.