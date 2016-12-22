В Гродненской области повышены тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, а также провоз багажа. Такое решение опубликовано 23 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Ранее данные тарифы были повышены и в других областных городах.



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Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит 45 копеек за одну поездку, на экспрессных — 55 копеек. Выросла и стоимость провоза на них ручной клади до 45 копеек.

Тарифы на перевозки в маршрутках устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями самостоятельно на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и прибыли с учетом конъюнктуры рынка, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15%. У водителя городских автобусов и троллейбусов талончик можно купить на 5 копеек дороже.

Проездной в Гродно на автобус или троллейбус на месяц сейчас стоит 19,08 рублей, на два вида транспорта — 25,48 рублей

Пригородные перевозки также подорожали. Так стоимость километра на обычных маршрутах составит 6 копеек, на скоростных маршрутах — 8 копеек, на дополнительных рейсах — 8 копеек, на экспрессных маршрутах — 9 копеек.

Решение областного исполнительного комитета вступает в силу после его официального опубликования.