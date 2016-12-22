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Нападавшего с бензопилой в ТЦ «Европа» будут судить – он признан вменяемым

23.12.2016 09:04 — Разное | Ежедневник  
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Нападавшего с бензопилой в ТЦ «Европа» будут судить – он признан вменяемым

фото: rumol.org

Высока вероятность, что дело попадет в суд еще до Нового года, сообщил глава Следственного комитета.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы парень, напавший на людей в торговом центре в октябре этого года, признан вменяемым, сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич.

Каковы были мотивы студента МИТСО Владислава Казакевича, который с бензопилой и топором напал на людей в торговом центре, еще будет выясняться. Сам он на допросах объяснял это ненавистью к себе и людям.

В результате нападения одна женщина погибла, еще две получили ранения.

 
 
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Высока вероятность, что дело попадет в суд еще до Нового года, сообщил глава Следственного комитета.

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