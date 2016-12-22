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"Прощай, Оливье": 7 рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-то новенькое
Как правило, все мы готовим на Новый год то, к чему привыкли. Но иногда так хочется сойти с проторенной дорожки и сделать что-то новенькое, при этом не потратить много времени и сил.
В этой подборке — интересные и несложные, а главное — новые новогодние рецепты.
Мексиканская сальса
Сальса — это острый соус, который очень похож на салат. Острая заправка делает этот томатный соус отличным дополнением к мясу.
Ингредиенты (на 8 порций):
Нарежьте все ингредиенты кубиками, чеснок раздавите в чеснокодавилке. Перемешайте и заправьте лимонным соком.
Итальянский салат с макаронами
Салат с холодными макаронами — классическое банкетное блюдо, популярное во всем мире — от США до Италии. Лучше всего выбирать для этого салата некрупную пасту: фузилли (спирали), фарфалле (бантики) или перлине (мелкие ракушки). Отлично подойдут макароны разных цветов.
Ингредиенты (на 8 порций):
Отварите макароны в подсоленной воде, дайте им остыть.
Нарежьте помидоры и перец кубиками, ветчину — тонкими ломтиками. Сыр потрите на крупной терке.
Смешайте все ингредиенты, заправьте салат.
Закуска из лосося и лаваша
Вкуснейшая закуска из лосося — отличная замена бутербродам.
Для спреда:
Остальные ингредиенты:
Смешайте ингредиенты для спреда. Намажьте половину на лаваш, учитывая, что наш сэндвич в итоге будет квадратным и края лаваша будут обрезаны.
Сверху уложите половину лосося.
Возьмите еще один лаваш и смажьте его тонким слоем масла — это поможет лососю «закрепиться» на лаваше. Накройте слой с лососем маслом вниз. Сверху намажьте спредом, положите лосось и еще один лаваш, намазанный маслом (маслом внутрь).
Заверните все в пленку, придавите плоским тяжелым предметом, уберите в холодильник на 4 часа, можно на всю ночь.
Используйте нож с зубчатым краем, чтобы обрезать лишний лаваш и придать квадратную форму тому, что получилось.
Получившийся квадрат нарежьте на 6−7 полос, из них сделайте квадратики. Перед подачей проткните каждый мини-сэндвич зубочисткой, украсьте укропом.
Картофельный гратен
Гратен — отличный способ подать привычный картофель по-новому.
Ингредиенты (на 8 порций):
Поверхность сковороды или формы натрите зубчиком чеснока и сливочным маслом.
Картофель нарежьте тонкими круглыми ломтиками и уложите слоями в форму, посыпая солью и перцем.
Влейте сливки, посыпьте мускатным орехом и кусочками масла. Выпекайте при 200 градусах до готовности. Можно сверху посыпать тертым сыром.
Рулет из индейки с вялеными томатами
Индейка — отличная замена курице. Мясо индейки прекрасно усваивается, в ней мало холестерина и много витаминов.
Ингредиенты (на 8 порций):
Вяленые помидоры нарежьте, не слишком мелко.
Филе индейки надрежьте, распластайте, слегка отбейте, посолите, поперчите.
Выложите на него начинку слоями: бекон, томаты, тимьян, базилик, сливочное масло.
Сбрызните оливковым маслом. Скрутите рулет, завяжите ниткой.
Запекайте в духовке 30−40 минут при 180 градусах.
Жареная курица от Джейми Оливера
Джейми Оливер — один из самых знаменитых поваров и телеведущих в мире. Он предложил свой рецепт запеченной в духовке курицы.
Ингредиенты (на 8 порций):
Натрите курицу солью и черным перцем, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник.
Картофель разрежьте на 4 части. Чеснок разберите на зубчики.
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Положите картофель, лимон и чеснок в кастрюлю с большим количеством кипящей соленой воды и варите в течение 12 минут.
Слейте воду и дайте картофелю обсохнуть в течение 1 минуты на огне, встряхивая кастрюлю. Удалите лимон и чеснок. Закройте кастрюлю, чтобы сохранить картофель горячим.
Пока лимон горячий, проткните его около 10 раз. Достаньте курицу из холодильника, промокните бумажной салфеткой и натрите оливковым маслом.
Положите в курицу лимон, чеснок и тимьян, затем поместите ее в глубокий противень и готовьте в разогретой духовке в течение 45 минут.
Переложите курицу на тарелку. Положите картофель с листьями розмарина на противень и перемешайте. Сделайте углубление в центре и поместите туда курицу. Готовьте в течение еще 45 минут или пока курица не приготовится и картофель не зарумянится.
Когда курица будет готова, удалите лимон и чеснок. Чеснок очистите, разомните и натрите им курицу, удалите листья розмарина.
Имбирный кекс с клюквой
Сдобная выпечка с имбирем и клюквой создадут неповторимое настроение в один из праздничных вечеров.
Ингредиенты (на 8 порций):
Яйца, масло и молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись.
Смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль. В другой миске взбейте сахар и масло, добавьте яйца, мед, молоко и соду, вымешайте.
Смешайте обе смеси до однородного состояния. Всыпьте сушеную клюкву по вкусу.
Смажьте форму для кекса сливочным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40−45 минут.
Готовый кекс можно полить глазурью: к 3−4 ст. л. сахарной пудры добавьте несколько капель лимонного сока и перемешайте. Масса должна получиться густой и непрозрачной.
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В этой подборке - интересные и несложные, а главное - новые новогодние рецепты.
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