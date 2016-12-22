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"Прощай, Оливье": 7 рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-то новенькое

23.12.2016 09:20 — Разное | Tut.by  
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Как правило, все мы готовим на Новый год то, к чему привыкли. Но иногда так хочется сойти с проторенной дорожки и сделать что-то новенькое, при этом не потратить много времени и сил.

В этой подборке — интересные и несложные, а главное — новые новогодние рецепты.

Мексиканская сальса

Сальса — это острый соус, который очень похож на салат. Острая заправка делает этот томатный соус отличным дополнением к мясу.


Ингредиенты (на 8 порций):

  1. 4 помидора
  2. 2 больших огурца
  3. 2 болгарских перца
  4. 1 красная луковица
  5. 1 большое авокадо или 2 маленьких
  6. 2 головки чеснока
  7. 1/3 чашки свежевыжатого сока лимона
  8. пучок кинзы
  9. ¼ ч. л. острого перца
  10. 1−2 банки сладкой кукурузы
  11. соль и перец по вкусу

Нарежьте все ингредиенты кубиками, чеснок раздавите в чеснокодавилке. Перемешайте и заправьте лимонным соком.

Итальянский салат с макаронами

Салат с холодными макаронами — классическое банкетное блюдо, популярное во всем мире — от США до Италии. Лучше всего выбирать для этого салата некрупную пасту: фузилли (спирали), фарфалле (бантики) или перлине (мелкие ракушки). Отлично подойдут макароны разных цветов.


Ингредиенты (на 8 порций):

  1. 600 г ветчины
  2. 4 помидора
  3. 4 сладких перца
  4. 700 г макарон
  5. 3 стакана консервированной кукурузы
  6. 2 стакана натертого сыра
  7. майонез или другой соус по вкусу

Отварите макароны в подсоленной воде, дайте им остыть.

Нарежьте помидоры и перец кубиками, ветчину — тонкими ломтиками. Сыр потрите на крупной терке.

Смешайте все ингредиенты, заправьте салат.

Закуска из лосося и лаваша

Вкуснейшая закуска из лосося — отличная замена бутербродам.


Для спреда:

  1. 250 г сливочного сыра
  2. ½ чашки сметаны или йогурта для салатов
  3. ½ ч. л. чесночного порошка
  4. цедра 1 большого лимона
  5. ½ ч. л. соли
  6. ¼ чашки укропа

Остальные ингредиенты:

  1. 3 тонких лаваша или тортильи (примерно 23 см в диаметре)
  2. 350 г копченого или соленого лосося
  3. немного сливочного масла

Смешайте ингредиенты для спреда. Намажьте половину на лаваш, учитывая, что наш сэндвич в итоге будет квадратным и края лаваша будут обрезаны.

Сверху уложите половину лосося.

Возьмите еще один лаваш и смажьте его тонким слоем масла — это поможет лососю «закрепиться» на лаваше. Накройте слой с лососем маслом вниз. Сверху намажьте спредом, положите лосось и еще один лаваш, намазанный маслом (маслом внутрь).

Заверните все в пленку, придавите плоским тяжелым предметом, уберите в холодильник на 4 часа, можно на всю ночь.

Используйте нож с зубчатым краем, чтобы обрезать лишний лаваш и придать квадратную форму тому, что получилось.

Получившийся квадрат нарежьте на 6−7 полос, из них сделайте квадратики. Перед подачей проткните каждый мини-сэндвич зубочисткой, украсьте укропом.

Картофельный гратен

Гратен — отличный способ подать привычный картофель по-новому.


Ингредиенты (на 8 порций):

  1. 12 картофелин
  2. 2 стакана 30%-ных сливок
  3. 2 зубчика чеснока
  4. 50 г сливочного масла
  5. щепотка мускатного ореха
  6. соль и молотый черный перец по вкусу
  7. сыр по вкусу

Поверхность сковороды или формы натрите зубчиком чеснока и сливочным маслом.

Картофель нарежьте тонкими круглыми ломтиками и уложите слоями в форму, посыпая солью и перцем.

Влейте сливки, посыпьте мускатным орехом и кусочками масла. Выпекайте при 200 градусах до готовности. Можно сверху посыпать тертым сыром.

Рулет из индейки с вялеными томатами

Индейка — отличная замена курице. Мясо индейки прекрасно усваивается, в ней мало холестерина и много витаминов.


Ингредиенты (на 8 порций):

  1. 6,4 кг филе индейки
  2. 2 стакана вяленых помидоров (их можно самостоятельно сделать в духовке)
  3. 950 г бекона
  4. щепотка свежего тимьяна
  5. базилик по вкусу
  6. 6 ст. л. оливкового масла
  7. 400 г сливочного масла

Вяленые помидоры нарежьте, не слишком мелко.

Филе индейки надрежьте, распластайте, слегка отбейте, посолите, поперчите.

Выложите на него начинку слоями: бекон, томаты, тимьян, базилик, сливочное масло.

Сбрызните оливковым маслом. Скрутите рулет, завяжите ниткой.

Запекайте в духовке 30−40 минут при 180 градусах.

Жареная курица от Джейми Оливера

Джейми Оливер — один из самых знаменитых поваров и телеведущих в мире. Он предложил свой рецепт запеченной в духовке курицы.


Ингредиенты (на 8 порций):

  1. 2 курицы
  2. морская соль и молотый черный перец
  3. 4 кг картофеля
  4. 2 лимона или 3 лайма
  5. 2 головки чеснока
  6. тимьян, розмарин
  7. оливковое масло

Натрите курицу солью и черным перцем, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник.

Картофель разрежьте на 4 части. Чеснок разберите на зубчики.

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Положите картофель, лимон и чеснок в кастрюлю с большим количеством кипящей соленой воды и варите в течение 12 минут.

Слейте воду и дайте картофелю обсохнуть в течение 1 минуты на огне, встряхивая кастрюлю. Удалите лимон и чеснок. Закройте кастрюлю, чтобы сохранить картофель горячим.

Пока лимон горячий, проткните его около 10 раз. Достаньте курицу из холодильника, промокните бумажной салфеткой и натрите оливковым маслом.

Положите в курицу лимон, чеснок и тимьян, затем поместите ее в глубокий противень и готовьте в разогретой духовке в течение 45 минут.

Переложите курицу на тарелку. Положите картофель с листьями розмарина на противень и перемешайте. Сделайте углубление в центре и поместите туда курицу. Готовьте в течение еще 45 минут или пока курица не приготовится и картофель не зарумянится.

Когда курица будет готова, удалите лимон и чеснок. Чеснок очистите, разомните и натрите им курицу, удалите листья розмарина.

Имбирный кекс с клюквой

Сдобная выпечка с имбирем и клюквой создадут неповторимое настроение в один из праздничных вечеров.


Ингредиенты (на 8 порций):

  1. 150 г пшеничной муки
  2. 1 ч. л. разрыхлителя
  3. 1 ст. л. молотого имбиря
  4. ½ ч. л. молотой гвоздики
  5. ½ ч. л. корицы
  6. ½ ч. л. мускатного ореха
  7. ¼ ч. л. соли
  8. ½ ч. л. черного перца
  9. 150 г тростникового сахара
  10. ¼ ч. л. соды
  11. 100 мл молока
  12. 60 г сливочного масла
  13. 2 яйца
  14. 3 ст. л. меда
  15. сушеная клюква

Яйца, масло и молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись.

Смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль. В другой миске взбейте сахар и масло, добавьте яйца, мед, молоко и соду, вымешайте.

Смешайте обе смеси до однородного состояния. Всыпьте сушеную клюкву по вкусу.

Смажьте форму для кекса сливочным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40−45 минут.

Готовый кекс можно полить глазурью: к 3−4 ст. л. сахарной пудры добавьте несколько капель лимонного сока и перемешайте. Масса должна получиться густой и непрозрачной.

 
 
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В этой подборке - интересные и несложные, а главное - новые новогодние рецепты.

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