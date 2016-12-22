Полет самолета был задержан из-за того, что пассажир изменил идентификатор SSID своего устройства на «Galaxy Note 7_1097». Об этом сообщает BBC News .





Самолет авиакомпании Virgin America должен был лететь из Сан-Франциско, однако задержался больше, чем на час. Название одной из сетей Wi-Fi выглядело так, будто на борту был смартфон Samsung Galaxy Note 7.

Капитан по громкой связи несколько раз просили отозваться пассажира со опасным гаджетом. «Это не шутка, — говорил он. — Мы сейчас включим свет и обыщем каждую сумку, пока не найдем его».



Изображение: Lucas Wojciechowski / twitter.com

В итоге шутник признался, что намеренно изменил имя своего устройства. К счастью, это был не Galaxy Note 7.

Напомним, модель Galaxy Note 7 поступила в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство. Из-за выяснения причин такого дефекта разработка следующей модели затянулась.