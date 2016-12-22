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В США задержали самолет из-за "опасного" названия сети Wi-Fi
Полет самолета был задержан из-за того, что пассажир изменил идентификатор SSID своего устройства на «Galaxy Note 7_1097». Об этом сообщает
Самолет авиакомпании Virgin America должен был лететь из Сан-Франциско, однако задержался больше, чем на час. Название одной из сетей Wi-Fi выглядело так, будто на борту был смартфон Samsung Galaxy Note 7.
Капитан по громкой связи несколько раз просили отозваться пассажира со опасным гаджетом. «Это не шутка, —
В итоге шутник признался, что намеренно изменил имя своего устройства. К счастью, это был не Galaxy Note 7.
Напомним, модель Galaxy Note 7 поступила в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство. Из-за выяснения причин такого дефекта разработка следующей модели затянулась.
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Полет самолета был задержан из-за того, что пассажир изменил название своего устройства Wi-Fi на "Galaxy Note 7_1097".
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