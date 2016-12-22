На торгах в четверг белорусский рубль окреп ко всем трем валютам корзины. А сегодня, по мнению нашего эксперта, все основные валюты полностью предоставят свою судьбу спросу и предложению. Что будет — скоро узнаем.



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Пара EUR/USD накануне вначале предприняла попытку роста с 1,0425 до 1,05 ровно, но затем быстро скорректировалась, и закончила день на 1,0435. Статистика из США шла нескончаемым потоком, и данные эти были весьма противоречивыми, — напоминает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Годовые данные по ВВП за третий квартал и ноябрьские заказы на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий. В то же время экспертов разочаровали первичные заявки на пособие по безработице, личные доходы американцев и их личные расходы в ноябре. Утром пара EUR/USD плавно росла в направлении 1,0445.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке еле заметно вырос с 1,0440 до 1,0445, или менее чем на 0,1%. Соответственно, можно ожидать почти синхронного изменения евро и доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В четверг в первой половине дня цена нефти продолжала снижаться под впечатлением от заявленного днем ранее Минэнерго США роста запасов, достигнув уровня $ 54,75 за баррель марки Brent — минимального значения прошлой пятницы. Однако затем настроение рынка поменялось, и он без видимых информационных поводов развернулся, и вырос до $ 55,9, а день закончил на $ 55,4.

— Последние дни нефти не удается надолго закрепиться ни выше верхней его границы, ни надолго «нырнуть» под нижнюю, — отмечает аналитик. — Сегодня к вечеру, как обычно по пятницам, выйдет свежая статистика от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что показатель почти непрерывно растет с конца мая и достиг на прошлой неделе 510. Нефть же, вероятнее всего, останется в пределах коридора $ 55-$ 56 за баррель, лишь ненадолго покидая его границы.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос с 60,91 до 60,96 рос. рублей за доллар, или на 0,1%. Учитывая утреннюю нейтральную динамику нефтяных цен, торги по доллару в Москве могут открыться вблизи уровней вчерашнего закрытия.

— Сегодня мы получим уникальную ситуацию, которую можно объяснить предпраздничным снижением активности на рынках, — предполагает Вадим Иосуб. — На открытии торгов БВФБ, иностранные валюты будут двигаться практически синхронно, и полностью отдадутся власти спроса и предложения со стороны местных участников рынка.

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