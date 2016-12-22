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Красота и медицина в Бресте: ищем с новым каталогом

23.12.2016 09:29 — Разное | Tut.by  
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Часть каталога TAM.BY, посвященная поиску услуг и товаров в городе Бресте, теперь «прописана» по новому адресу Brest.tam.by. Функциональность, удобство, простота использования – все остается прежним. К этому добавляется больше возможностей: подбор выгодных предложений, полноценное сравнение, использование скидок, ознакомление с новостями компаний. Жители Бреста, области могут изучать условия, предлагаемые компаниями, существующими в городе.

Раздел «Красота и медицина в Бресте»: выбираем заведение

Используя предлагаемые возможности обновленного каталога Brest.tam.by, вы сможете:

  • выбрать и посетить салоны красоты, солярии, СПА, фитнес-центры;
  • сделать качественные татуировки, массаж, эпиляцию, маникюр, педикюр;
  • воспользоваться услугами больниц, госпиталей, медицинских центров, родильных домов, стоматологий;
  • осуществить покупки по выгодным ценам без экономии на качестве в аптеках, магазинах медицинской техники, оптике;
  • получить комплекс косметических услуг;
  • избавится от лишних сантиметров, пользуясь помощью центров коррекции фигуры.

Реальные скидки, горячие предложения!

В данном разделе «Красота и медицина в Бресте» можно следить за акциями, скидками, проводимыми компаниями Бреста. Предоставлена полная информация относительно действующих предложений. Опубликованы контакты предприятий.

Жителям Бреста, близлежащих районов можно сделать со скидкой красивую прическу, подстричься. Пользуясь акционными предложениями каталога, сделайте качественный маникюр и получите в подарок стильное покрытие лаком. Согласившись на роль модели, оценить новшества в сфере медицины, красоты.

Удобство поиска компаний, дарящих красоту и здоровье

Делая выбор, вы можете ознакомиться с мнением состоявшихся клиентов компании. Пользователи публикуют отзывы самостоятельно, можете не сомневаться в их достоверности.

Поиск услуг осуществляется быстро. Нужно кликнуть на интересующий подраздел, оценить уровень репутации понравившейся компании, скопировать номер телефона, связаться со специалистами. Они предоставят ответы на вопросы, прояснят все моменты.

Сотрудничайте с пользой для бизнеса!

Являетесь владельцем салона красоты, парикмахерской, медицинского центра, тренажерного зала, другой компании, специализирующейся на оказании услуг в сфере красоты, здоровья? Обращайтесь к нам! Мы поможем опубликовать информацию о вашей профессиональной деятельности с контактными данными, подробной информацией. Реклама в каталоге Brest.tam.by – здоровое продвижение бизнеса и распространение сведений, полезных жителям Бреста и области.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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