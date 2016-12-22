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Forbes Назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 году
23.12.2016 09:37 — Разное | Ежедневник
фото: forbes.ru
Швеция впервые заняла первое место в рейтинге стран, наиболее благоприятных для бизнеса.
В рейтинге самых благоприятных для ведений бизнеса стран, который американский
Швеция — родина компаний, разработавших популярнейшие игры современности — King Digital Entertainment, основанная в 2003 и через девять лет после этого запустившая мобильную игру Candy Crush Saga (500млн скачиваний) и Mojang, основанная в 2009 и разработавшая Minecraft.
При составлении рейтинга Forbes оценивает 139 стран по 11 категориям: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, свобода (личная, финансовая и свобода торговли), уровень бюрократии, защита инвесторов и состояние фондовых рынков. Данные получены из отчетов таких организаций, как Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум.
Топ-10 страны в рейтинге: Швеция, Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада.
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Швеция впервые заняла первое место в рейтинге стран, наиболее благоприятных для бизнеса.
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