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Forbes Назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 году

23.12.2016 09:37 — Разное | Ежедневник  
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Forbes Назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 году

фото: forbes.ru

Швеция впервые заняла первое место в рейтинге стран, наиболее благоприятных для бизнеса.

В рейтинге самых благоприятных для ведений бизнеса стран, который американский Forbes составляет уже 11-й год подряд, впервые первое место заняла Швеция, продекмонстрировав гораздо более впечатляющие результаты, чем другие страны в топ-25. По сравнению с другими странами ЕС в Швеции низкий уровень госдолга, ее экономика за год выросла на 4,2%, а положительное сальдо торгового баланса составило 5,2% от ВВП. По семи из 11 из категорий, учитывавшихся при составлении рейтинга, Швеция попала в первую десятку. Среди известных в мире шведских брендов — IKEA, Volvo, Electrolux, Ericsson и H&M. Кроме того, Швеция является популярным местом для разработки технологических стартапов, таких как Skype, Spotify и SoundCloud.

Швеция — родина компаний, разработавших популярнейшие игры современности — King Digital Entertainment, основанная в 2003 и через девять лет после этого запустившая мобильную игру Candy Crush Saga (500млн скачиваний)  и Mojang, основанная  в 2009 и разработавшая Minecraft. 

При составлении рейтинга Forbes оценивает 139 стран по 11 категориям: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, свобода (личная, финансовая и свобода торговли), уровень бюрократии, защита инвесторов и  состояние фондовых рынков. Данные получены из отчетов таких организаций, как Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум.

Топ-10 страны в рейтинге: Швеция, Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада. 

 
 
Ссылка на источник 64
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Швеция впервые заняла первое место в рейтинге стран, наиболее благоприятных для бизнеса.

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