﻿ Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске продолжает расти. 21.by
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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске продолжает расти

23.12.2016 09:30 — Разное | Ежедневник  
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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске продолжает расти

фото: tass.ru

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник". В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

 
 
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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек.

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