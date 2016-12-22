Проект TAM.BY скомпоновал по регионам и в удобной форме предложил интернет-пользователям полезную информацию о предлагаемых услугах и продукции. Чтобы нужные сведения находились быстрее, сведения по Витебску вынесены на областной поддомен Vitebsk.tam.by . Теперь данные об акциях и фирмах отыскать будет значительно проще.

Все для авто, или каждый найдет то, что ищет

Каталог компаний, обслуживающих автомобильный сегмент рынка, представленный на странице каталога Vitebsk.tam.by , собрал контакты тех, кто предлагает автосервис, образовательные услуги, комплектующие и прочие товары, которые могут потребоваться как профессионалу, так и обычному владельцу собственного транспорта.

Здесь же собрана и проверена информация о действующих скидках и проводимых акциях на обслуживание машин в Витебске. Имеется блок «Отзывы», в котором автолюбители пишут о своих впечатлениях о сотрудничестве с упомянутыми на сайте фирмами.

Популярные услуги

В разделе перечислены адреса, телефоны, сайты организаций, реализующих автомобили и мототехнику, поставляющих запчасти для грузовиков, пассажирского транспорта, сельхозтехники, учреждений, занимающихся продажей грузовых авто, спецтехники, прицепов, фирм, ремонтирующих машины, оказывающих услуги перевозки пассажиров и грузов.

В каталоге Vitebsk.tam.by собраны контакты такси, компаний, предлагающих авто в аренду, магазинов, реализующих запчасти, аксессуары для машин, шины и диски, охранные системы, аккумуляторы, автохимию. Есть здесь телефоны автопомощи (вскрытие замков, эвакуатор), ГАИ, платных и штрафстоянок, автошкол и курсов вождения, автомоек и АЗС, шиномонтажей. На странице размещен список автоломбардов, автодилеров, автохаусов, учреждений, выполняющих независимую оценку объектов.

Выгодные предложения

В разделе «Скидки и акции» предлагаются:

снижение стоимости на услуги экстренной помощи,

скидки на установку дополнительного оборудования и покупку расходных материалов,

рассрочки и бесплатные доставки шин.

Реклама для региональных компаний

На страницу «Авто в Витебске» придут автолюбители и профессиональные водители, а также владельцы транспортных компаний Витебска, которым понадобился конкретный товар или сервис. Часто продукция либо услуга требуются срочно. Это дает шанс местным фирмам, работающим в автомобильной области, заявить о своих возможностях потенциальным клиентам.

Проект TAM.BY уже давно популярен и востребован у активных интернет-пользователей. Разместив сведения о своей фирме на страницах Vitebsk.tam.by , вы можете обеспечить себе внимание целевой аудитории. Информирование возможных клиентов расширяет перспективы сотрудничества и привлечения новых покупателей.