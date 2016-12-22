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Автолюбители, добро пожаловать в обновленный каталог!

23.12.2016 10:07 — Разное | Tut.by  
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Проект TAM.BY скомпоновал по регионам и в удобной форме предложил интернет-пользователям полезную информацию о предлагаемых услугах и продукции. Чтобы нужные сведения находились быстрее, сведения по Витебску вынесены на областной поддомен Vitebsk.tam.by. Теперь данные об акциях и фирмах отыскать будет значительно проще.

Все для авто, или каждый найдет то, что ищет

Каталог компаний, обслуживающих автомобильный сегмент рынка, представленный на странице каталога Vitebsk.tam.by, собрал контакты тех, кто предлагает автосервис, образовательные услуги, комплектующие и прочие товары, которые могут потребоваться как профессионалу, так и обычному владельцу собственного транспорта.

Здесь же собрана и проверена информация о действующих скидках и проводимых акциях на обслуживание машин в Витебске. Имеется блок «Отзывы», в котором автолюбители пишут о своих впечатлениях о сотрудничестве с упомянутыми на сайте фирмами.

Популярные услуги

В разделе перечислены адреса, телефоны, сайты организаций, реализующих автомобили и мототехнику, поставляющих запчасти для грузовиков, пассажирского транспорта, сельхозтехники, учреждений, занимающихся продажей грузовых авто, спецтехники, прицепов, фирм, ремонтирующих машины, оказывающих услуги перевозки пассажиров и грузов.

В каталоге Vitebsk.tam.by собраны контакты такси, компаний, предлагающих авто в аренду, магазинов, реализующих запчасти, аксессуары для машин, шины и диски, охранные системы, аккумуляторы, автохимию. Есть здесь телефоны автопомощи (вскрытие замков, эвакуатор), ГАИ, платных и штрафстоянок, автошкол и курсов вождения, автомоек и АЗС, шиномонтажей. На странице размещен список автоломбардов, автодилеров, автохаусов, учреждений, выполняющих независимую оценку объектов.

Выгодные предложения

В разделе «Скидки и акции» предлагаются:

  • снижение стоимости на услуги экстренной помощи,
  • скидки на установку дополнительного оборудования и покупку расходных материалов,
  • рассрочки и бесплатные доставки шин.

Реклама для региональных компаний

На страницу «Авто в Витебске» придут автолюбители и профессиональные водители, а также владельцы транспортных компаний Витебска, которым понадобился конкретный товар или сервис. Часто продукция либо услуга требуются срочно. Это дает шанс местным фирмам, работающим в автомобильной области, заявить о своих возможностях потенциальным клиентам.

Проект TAM.BY уже давно популярен и востребован у активных интернет-пользователей. Разместив сведения о своей фирме на страницах Vitebsk.tam.by, вы можете обеспечить себе внимание целевой аудитории. Информирование возможных клиентов расширяет перспективы сотрудничества и привлечения новых покупателей.

 
Теги: Витебск
 
 
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