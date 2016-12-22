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Автолюбители, добро пожаловать в обновленный каталог!
Проект TAM.BY скомпоновал по регионам и в удобной форме предложил интернет-пользователям полезную информацию о предлагаемых услугах и продукции. Чтобы нужные сведения находились быстрее, сведения по Витебску вынесены на областной поддомен
Все для авто, или каждый найдет то, что ищет
Каталог компаний, обслуживающих автомобильный сегмент рынка, представленный на странице каталога
Здесь же собрана и проверена информация о действующих скидках и проводимых акциях на обслуживание машин в Витебске. Имеется блок «Отзывы», в котором автолюбители пишут о своих впечатлениях о сотрудничестве с упомянутыми на сайте фирмами.
Популярные услуги
В разделе перечислены адреса, телефоны, сайты организаций, реализующих автомобили и мототехнику, поставляющих запчасти для грузовиков, пассажирского транспорта, сельхозтехники, учреждений, занимающихся продажей грузовых авто, спецтехники, прицепов, фирм, ремонтирующих машины, оказывающих услуги перевозки пассажиров и грузов.
В каталоге
Выгодные предложения
В разделе «Скидки и акции» предлагаются:
Реклама для региональных компаний
На страницу «Авто в Витебске» придут автолюбители и профессиональные водители, а также владельцы транспортных компаний Витебска, которым понадобился конкретный товар или сервис. Часто продукция либо услуга требуются срочно. Это дает шанс местным фирмам, работающим в автомобильной области, заявить о своих возможностях потенциальным клиентам.
Проект TAM.BY уже давно популярен и востребован у активных интернет-пользователей. Разместив сведения о своей фирме на страницах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Проект TAM.BY скомпоновал по регионам и в удобной форме предложил интернет-пользователям полезную информацию о предлагаемых услугах и продукции. Чтобы нужные...
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