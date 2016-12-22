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Следственный комитет: подросток с бензопилой признан вменяемым

23.12.2016 10:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия в ТЦ "Европа" произошла в субботу вечером 8 октября. 17-летний молодой человек с топором и бензопилой набросился на посетителей и сотрудников торгового центра. От полученных ранений одна женщина скончалась, еще две получили ранения.

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что нападавший полностью отдавал отчет своим действиям.

"Сейчас проходят необходимые процессуальные действия, расследование дела близится к завершению. Высока вероятность того, что еще до Нового года дело будет передано в суд", — уточнил Иван Носкевич.

Председатель Следственного комитета отметил, что об окончательных мотивах подростка можно будет говорить только после вердикта суда.

Комментарий председателя Следственного комитета Ивана Носкевича слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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По итогам психолого-психиатрической экспертизы молодой человек, напавший с бензопилой на людей в торговом центре "Европа", признан вменяемым, сообщил в эфире...

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