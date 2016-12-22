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Более 1 млн кв.м жилья планируется капитально отремонтировать в Минске в 2017 году

23.12.2016 10:10 — Разное | Tut.by  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Более 1 млн кв. м жилья планируется капитально отремонтировать в Минске в 2017 году, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

«По программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" городу доведено задание по капремонту 785 тыс. кв. м, но мы взяли на себя повышенные обязательства, разработали в районах пятилетнюю программу, и в 2017 году рассчитываем ввести более 1 млн кв. м жилья», — отметил Виталий Смирнов.

На эти цели будет направлено 105 млн рублей, в том числе 61 млн рублей средств бюджета и 44 млн рублей средств населения.

В нынешнем году после капремонта предполагается ввести около 700 тыс. кв.м. На эти цели выделено Br95 млн (Br51 млн бюджетных средств и Br44 млн отчислений жителей). «Ожидаем, что задание будет выполнено», — сказал Виталий Смирнов.

Также ведутся работы по замене пассажирских лифтов в жилом фонде, в текущем году предусмотрена замена свыше 200 лифтов при задании по программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» 155.

Кроме того, в следующем году коммунальники планируют отремонтировать более 400 минских дворов.  

Кстати, есть хорошие примеры, когда минчане решили сами отремонтировать свой подъезд, после того как качество ремонта ЖЭСа их не устроило.

 
Теги: Минск
 
 
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