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В Литве подорожает алкоголь
23.12.2016 10:03 — Разное | Ежедневник
фото: delfi.lt
С марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь в Литве повышается на 23%, на вино - почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.
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С марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь в Литве повышается на 23%, на вино - почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.
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