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В Литве подорожает алкоголь

23.12.2016 10:03 — Разное | Ежедневник  
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В Литве подорожает алкоголь

фото: delfi.lt

С марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь в Литве повышается на 23%, на вино - почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.

Как сообщает Delfi ,  за такуое решение проголосовал Сейм страны. Тариф акциза на вино и другие ферментированные напитки с марта следующего года повышается на 97-112%, на пиво - на 112%, напитки крепостью до 8,5 градуса подорожают на 14% или на 21 цент (0,5 литра), более крепкие напитки подорожают на 17% или на 74 цента (0,7 литра), пиво подорожает на 9-13 центов (0,5 литра), другие спиртосодержащие напитки - примерно на 1 евро (0,5 литра). В проекте бюджета 2017 года намечается, что благодаря повышению акцизов в следующем году дополнительные поступления в бюджет составят около 45 млн. евро.

 
 
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С марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь в Литве повышается на 23%, на вино - почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.

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