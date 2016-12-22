Лидирующие в белорусской экстралиге хоккеисты минской «Юности» разгромили в Молодечно фарм-клуб минского «Динамо».



Фото: hcdinamo.by

«Динамо-Молодечно» — «Юность-Минск» — 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

22 декабря. Молодечно. Ледовый дворец. 480 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов (Полещенков); Знахаренко — П. Казакевич, Феоктистов (А) — Дудко (К) — Лопачук; Мицкевич — Зозон; Грецкий — Спешилов — Васильчук; Божко — Клявзо; Гринь — Мохорев — Касков; Линник — Землянкин — Печур.

«Юность-Минск»: Мильчаков (Тряничев); Шелег — Претнар, К. Захаров — Корсо (А) — Михнов; Э. Шевченко — О. Горошко, Мелешко — Ниинимяки — Абакунчик; Черноок (К) — Ковачевич, Парфеевец — Развадовский — Джиг; Ефименко (А) — Туркин — Леоненко; Ерохо, Елисеенко.

Шайбы: 0:1 — Претнар (Мелешко, 6.17), 0:2 — Джиг (Развадовский, Парфеевец, 13.05), 0:3 — К. Захаров (Михнов, Корсо, 14.05), 0:4 — Ковачевич (Ниинимяки, Мелешко, 27.46), 0:5 — Джиг (Парфеевец, Развадовский, 29.14), 1:5 — Касков (Гринь, Мохорев, 31.45), 1:6 — Михнов (К.Захаров, Корсо, 34.42).

Броски: 22−27 (10−15, 10−8, 2−4)

Штраф: 6 (Знахаренко — 4, Землянкин) — 6 (Леоненко, Ниинимяки — 4).

Лучшие игроки: Божко — Корсо, Мильчаков.

Пока «Динамо-Молодечно» дважды в первом периоде проверяло на прочность каркас ворот минчан, «Юность» уже к экватору матча «Юность» настреляла 5 безответных шайб и без осбых приключений довела поединок до победы.

В составе «Юности» дебютировал защитник сборной Латвии Эрик Швеченко, отметившийся 2 броскам в створ ворот.

Такой же крупный счет был зафиксирован и в Гродно, где ближайший преследователь «Юности» разнес в щепки гостей из Солигорска. Для нового штаба «Шахтера» под руководством Владимира Цыплакова это уже 4-е поражение в 5 матчах.

«Неман» — «Шахтер» — 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

22 декабря. Гродно. Ледовый дворец. 1610 зрителей.

«Неман»: Трус (Качко 59.47); Бадун — Коршунов (К), Дадонов — Боярчук — Брикун; Дорофеев — Казнадей, Кислый — Пасют — Лакконен; Метлюк — Степанов, Горбаченко — Богдановский — Стефанович; Лисичкин — Ремезов — Жидких; Марченко.

«Шахтер»: Малютин (Линдскуг 23.34); Достанко — Кярмениеми, Левша — Камбович — Робинсон; Сушко — Дурнов, Андрущенко — Михалев (К) — Демков; Видгрен — Гончаров, Малиновский — Карабанов — Черников; Рядинский — Летов, Елизаров — Никулин — Левко.

Голы: 1:0 — Богдановский (Горбаченко, 1.15, в меньшинстве), 2:0 — Коршунов (Боярчук, Бадун, 5.08), 3:0 — Ремезов (Жидких, Лисичкин, 22.12), 4:0 — Боярчук (Дадонов, 22.44), 5:0 — Дорофеев (Горбаченко, Лаакконен, 23.34), 6:0 — Боярчук (29.54), 6:1 — Робинсон (Левша, Демков, 44.19, в большинстве).

Броски: 23−22 (5−4, 11−11, 7−7).

Штраф: 14−12.

Лучшие игроки: Богдановский, Трус — Линдскуг.

Видео: nemangrodno

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В составе «Немана» дебютировал 33-летний российский форвард Константин Богдановский, в 2005—2007 годах игравший в белорусской экстралиге в минском «Динамо», а в сезоне-2007/08 — в «Гомеле». Нынешний сезон он начинал в ВХЛ, будучи капитаном тюменского «Рубина» и набрав 4 (2+2) очка в 25 матчах.

Много шайб было заброшено и в Гомеле, где хозяева уверенно разобрались с жлобинским «Металлургом».

«Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

22 декабря. Гомель. Ледовый дворец. 2100 зрителей.

«Гомель»: Лобанов; Заламай — Горанин, Тополь — А. Колосов — Брахманис; Клементьев — Прус, Ревенко — И. Мядель (к) — П. Волчек; Хоромандо — Рублев, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Шведов — Сачивко, Мусиенко — Фадеев — Зимин.

«Металлург»: Шегало (Агеев, 8.29); Бусилко — Шуба, Кувеко (к) — Филин — Даниленко; Гавриленок — Шаповалов, Кашкар — Пухловский — Н. Михайлов; Маслеников — Киречко, Кубраков — Самохин — Пастухов; Аникин — Марщенок — Вергунов; Кравченко.

Шайбы: 0:1 — Самохин (Кубраков, Шаповалов, 2.28). 1:1 — Брахманис (Тополь, 3.36), 2:1 — Брахманис (А.Колосов, Заламай, 7.14, в большинстве), 3:1 — П. Волчек (Ревенко, И. Мядель, 8.29, в большинстве), 4:1 — А. Колосов (Тополь, Брахманис, 27.52), 5:1 — Мусиенко (43.09, в меньшинстве), 6:1 — Заламай (Тополь, Брахманис, 47.18, в большинстве), 6:2 — Самохин (Аникин, Маслеников, 59.38, в большинстве).

Броски: 32−28 (11−8, 11−9, 10−11).

Штраф: 29 (Ревенко, Брахманис, А. Усенко, Прус, Хузеев, Горанин — 17, Сачивко) — 14 (Даниленко, Пухловский, Вергунов, Марщенок, Гавриленок, Аникин, командный штраф — 2).

Лучшие игроки: Брахманис, Тополь — Самохин.

Видео: Хоккейный клуб «Гомель»

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В составе гомельчан блеснул латвийский легионер Эдий Брахманис, набравший 4 (2+2) результативных балла. Нынешний сезон он начинал в солигорском «Шахтере», однако там не прижился. А после возвращения в «Гомель» в 9 поединках он заработал уже 11 (3+8) очков.

В слабейшей шестерке состоялись два поединка:

«Лида» — «Могилев» — 5:1.

«Витебск» — «Химик» (Новополоцк) — 3:2.



Фото: hockey.by

На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.