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В Минске загорелись склады с автозапчастями - огонь распространился на 500 "квадратов"
Сообщение о пожаре поступило сегодня утром: горели склады на улице Лынькова в Минске. Пожар начался около 4 часов утра — на его устранение потребовалось два часа. По этому адресу находятся склады с автозапчастями и другим имуществом.
Как рассказал AUTO.TUT.BY исполняющий обязанности пресс-секретаря Минского городского МЧС Александр Попко, для тушения пожара потребовалось около 20 единиц техники. Площадь пожара составила около 500 кв. м. Пожар ликвидировали в течение двух часов. По словам Александра Попко сейчас устанавливаются точные причины пожара и суммы ущерба.
— Пострадавших нет. Сейчас мы выясняем точные причины пожара. Рассматриваем разные версии — это может быть и поджог, и короткое замыкание.
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Для тушения потребовалось 20 единиц пожарной техники МЧС.
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