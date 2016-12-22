Сообщение о пожаре поступило сегодня утром: горели склады на улице Лынькова в Минске. Пожар начался около 4 часов утра — на его устранение потребовалось два часа. По этому адресу находятся склады с автозапчастями и другим имуществом.



Фото предоставлено МЧС

Как рассказал AUTO.TUT.BY исполняющий обязанности пресс-секретаря Минского городского МЧС Александр Попко, для тушения пожара потребовалось около 20 единиц техники. Площадь пожара составила около 500 кв. м. Пожар ликвидировали в течение двух часов. По словам Александра Попко сейчас устанавливаются точные причины пожара и суммы ущерба.

— Пострадавших нет. Сейчас мы выясняем точные причины пожара. Рассматриваем разные версии — это может быть и поджог, и короткое замыкание.