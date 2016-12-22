На автомобильном аукционе в американском Скоттсдейле продадут редкое купе Aston Martin DB4, которое 45 лет простояло в лесу. За спорткар планируется выручить от 375 до 475 тысяч долларов.





Автомобиль был выпущен в 1962 году и получил кузов от итальянского ателье Carrozzeria Touring. Двухдверку оснастили 3,7-литровым рядным шестицилиндровым агрегатом мощностью 240 лошадиных сил.

Первым хозяином машины был знаменитый американский актер озвучки Даллас Уильямс из Лос-Анджелеса. Следующим владельцем «Астона» стал житель штата Массачусетс, имя которого не называется. В начале 70-х годов он припарковал машину возле своего дома, где она оставалась до наших дней. За это время на месте стоянки машины вырос лес.























Ранее сообщалось, что компания Aston Martin возродит классический спорткар DB4 GT, производившийся с 1959 по 1963 год. Британцы планируют выпустить 25 экземпляров купе, каждый из которых будет продан примерно за два миллиона долларов.