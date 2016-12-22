Появилось видео с камер наблюдения, где видно, как автомобиль ездит по терминалу казанского аэропорта, а сотрудники ГИБДД преследуют его пешком и пытаются остановить руками. В конце машина пробивает стеклянную стену и выезжает на улицу, где полицейские в итоге задерживают мужчину.

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Инцидент произошел вечером 21 декабря. По данным полицейских, водитель был под воздействием наркотиков. В полиции заявили, что за рулем машины находился 40-летний Руслан Нуртдинов, бывший следователь УВД из Набережных Челнов. Сейчас он работает в охранном бизнесе.

Суд арестовал его на 15 суток за хранение наркотиков. Кроме того, на него завели два уголовных дела: за нападение на полицейских и причинение вреда чужому имуществу. Аэропорт оценил ущерб в шесть миллионов рублей (почти 100 тысяч долларов).

О наказании для сотрудников полиции и службы безопасности аэропорта, которые допустили, что по терминалу как минимум пять минут ездил автомобиль, не сообщается.