﻿﻿ Глава Следственного комитета пообещал и дальше "очищать свои ряды". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава Следственного комитета пообещал и дальше "очищать свои ряды"

23.12.2016 11:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич пообещал продолжать работу по очищению рядов структуры, об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

Глава Следственного комитета пообещал и дальше "очищать свои ряды"
© Sputnik/
Носкевич призвал не связывать "дело Регнума" с политикой

Уголовные дела в отношении сотрудников возбуждал лично руководитель СК.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении следователя уголовное дело могут возбудить либо я, либо генеральный прокурор", — рассказал председатель Следственного комитета.

С начала года СК были возбуждены пять уголовных дел, по которым проходят шесть бывших сотрудников СК.

"Так получается, что вся наша профилактическая работа, направленная, в первую очередь, на противодействие коррупции, не до конца привела к ожидаемому эффекту, и такие факты у нас есть. Я могу в данной ситуации принести извинения за своих сотрудников и заверить вас, что работу по очищению своих рядов мы будем продолжать", — заверил руководитель Носкевич.

Кроме того, в эфире телеканала руководитель СК сделал ряд громких заявлений: так, завершено расследование январской трагедии в Борисове, по результатам экспертизы нападавший в ТЦ "Новая Европа" был признан вменяемым, а уровень преступности в республике постепенно снижается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в отношении сотрудников Следственного комитета были возбуждены пять уголовных дел.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Байкеру, сбившему девочку на обочине дороги, вынесли приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика