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Глава Следственного комитета пообещал и дальше "очищать свои ряды"
23.12.2016 11:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич пообещал продолжать работу по очищению рядов структуры, об этом он заявил в эфире телеканала
Уголовные дела в отношении сотрудников возбуждал лично руководитель СК.
"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении следователя уголовное дело могут возбудить либо я, либо генеральный прокурор", — рассказал председатель Следственного комитета.
С начала года СК были возбуждены пять уголовных дел, по которым проходят шесть бывших сотрудников СК.
"Так получается, что вся наша профилактическая работа, направленная, в первую очередь, на противодействие коррупции, не до конца привела к ожидаемому эффекту, и такие факты у нас есть. Я могу в данной ситуации принести извинения за своих сотрудников и заверить вас, что работу по очищению своих рядов мы будем продолжать", — заверил руководитель Носкевич.
Кроме того, в эфире телеканала руководитель СК сделал ряд громких заявлений: так,
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В этом году в отношении сотрудников Следственного комитета были возбуждены пять уголовных дел.
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