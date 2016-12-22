МИНСК, 23 дек — Sputnik. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич пообещал продолжать работу по очищению рядов структуры, об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ .

Уголовные дела в отношении сотрудников возбуждал лично руководитель СК.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении следователя уголовное дело могут возбудить либо я, либо генеральный прокурор", — рассказал председатель Следственного комитета.

С начала года СК были возбуждены пять уголовных дел, по которым проходят шесть бывших сотрудников СК.

"Так получается, что вся наша профилактическая работа, направленная, в первую очередь, на противодействие коррупции, не до конца привела к ожидаемому эффекту, и такие факты у нас есть. Я могу в данной ситуации принести извинения за своих сотрудников и заверить вас, что работу по очищению своих рядов мы будем продолжать", — заверил руководитель Носкевич.

Кроме того, в эфире телеканала руководитель СК сделал ряд громких заявлений: так, завершено расследование январской трагедии в Борисове , по результатам экспертизы нападавший в ТЦ "Новая Европа" был признан вменяемым , а уровень преступности в республике постепенно снижается .