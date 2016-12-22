﻿﻿ Не могут встать по будильнику и подводит транспорт. Почему белорусы опаздывают на работу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Не могут встать по будильнику и подводит транспорт. Почему белорусы опаздывают на работу

23.12.2016 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большинство белорусов — 83% — опаздывают на работу. Правда, каждый третий задерживается всего на 5−10 минут. Об этом рассказывают специалисты исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, которые опросили 2237 специалистов.

Каждый четвертый участник опроса — 27,4% — опаздывает на работу практически ежедневно, еще 17,1% — дважды в неделю. И только каждый десятый специалист — 9,8% — только раз в полгода позволяет себе прийти на работу с задержкой.


Чаще всего белорусы опаздывают на работу зимой (80,5% от тех, кто когда-либо приходил не вовремя), а реже всего — весной (лишь 0,7%).


При этом 70,5% всех опрошенных убеждены, что опаздывать на работу неприемлемо.

Каждый пятый из тех из тех, кто не вовремя приходит на работу, опаздывает до 5 минут. Каждый третий — 38,3% — задерживается на 5−10 минут. На 20−30 минут позже начала рабочего дня приходит 6,2% респондентов, а на час-два — 1,7%.


Почти 30% из тех, кто с опозданием появляется на работе, «не могут заставить себя встать по будильнику», а еще 20,8% «задерживаются из-за поломок общественного транспорта».


Больше половины специалистов — 52,6% — отметили, что наниматели лояльно относятся к их опозданиям. Почти 30% из тех, кто задерживается, рассказали, что руководство принимает решение, наказывать ли опоздавшего сотрудника, в зависимости от своего настроения.


Читайте также:

Врачу — 300 рублей, инженеру — больше 13 тысяч. Какие зарплаты обещают наниматели

Официальная безработица снижается седьмой месяц подряд

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство белорусов - 83% - опаздывают на работу. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, которые опросили 2237 специалистов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Следственного комитета пообещал и дальше "очищать свои ряды"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика