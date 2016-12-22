Большинство белорусов — 83% — опаздывают на работу. Правда, каждый третий задерживается всего на 5−10 минут. Об этом рассказывают специалисты исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY , которые опросили 2237 специалистов.

Каждый четвертый участник опроса — 27,4% — опаздывает на работу практически ежедневно, еще 17,1% — дважды в неделю. И только каждый десятый специалист — 9,8% — только раз в полгода позволяет себе прийти на работу с задержкой.





Чаще всего белорусы опаздывают на работу зимой (80,5% от тех, кто когда-либо приходил не вовремя), а реже всего — весной (лишь 0,7%).





При этом 70,5% всех опрошенных убеждены, что опаздывать на работу неприемлемо.

Каждый пятый из тех из тех, кто не вовремя приходит на работу, опаздывает до 5 минут. Каждый третий — 38,3% — задерживается на 5−10 минут. На 20−30 минут позже начала рабочего дня приходит 6,2% респондентов, а на час-два — 1,7%.





Почти 30% из тех, кто с опозданием появляется на работе, «не могут заставить себя встать по будильнику», а еще 20,8% «задерживаются из-за поломок общественного транспорта».





Больше половины специалистов — 52,6% — отметили, что наниматели лояльно относятся к их опозданиям. Почти 30% из тех, кто задерживается, рассказали, что руководство принимает решение, наказывать ли опоздавшего сотрудника, в зависимости от своего настроения.



