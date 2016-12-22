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Байкеру, сбившему девочку на обочине дороги, вынесли приговор
В суде Минского района
Байкер появился в суде на костылях — после ДТП мотоциклист сам был госпитализирован с тяжелыми травмами и доставлен в реанимацию. До вынесения приговора, мотоциклист находился под подпиской о невыезде.
Мотоциклист осужден по ч. 317 ч. 2 УК РБ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему вынесен приговор: 3 года 6 месяцев отбывания наказания в колонии поселения. Также на 5 лет он лишен права управлять транспортным средством. На его имущество наложен арест до погашения им суммы морального вреда — 42 000 рублей.
Напомним, трагедия
Мотоциклист признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде в течение 10 дней.
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Свою вину мотоциклист признал.
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