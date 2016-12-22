﻿﻿ Байкеру, сбившему девочку на обочине дороги, вынесли приговор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Байкеру, сбившему девочку на обочине дороги, вынесли приговор

23.12.2016 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суде Минского района вынесли приговор в отношении байкера, который в июне 2016 года сбил 14-летнюю девочку, которая скончалась на месте ДТП. Мотоциклист получил 3 года 6 месяцев колонии поселения, на 5 лет лишен права управлять транспортным средством. Кроме этого он обязан возместить моральный ущерб пострадавшей стороне в размере 42 000 рублей.

Байкер появился в суде на костылях — после ДТП мотоциклист сам был госпитализирован с тяжелыми травмами и доставлен в реанимацию. До вынесения приговора, мотоциклист находился под подпиской о невыезде.

Мотоциклист осужден по ч. 317 ч. 2 УК РБ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему вынесен приговор: 3 года 6 месяцев отбывания наказания в колонии поселения. Также на 5 лет он лишен права управлять транспортным средством. На его имущество наложен арест до погашения им суммы морального вреда — 42 000 рублей.

Напомним, трагедия произошла около 16.30 в июне этого года. 28-летний мотоциклист ехал по дороге вблизи деревни Боровцы Минского района. Он не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. 

Мотоциклист признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде в течение 10 дней. 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Казани водитель ВАЗа устроил гонки в терминале международного аэропорта. Полное видео погони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика