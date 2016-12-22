В суде Минского района вынесли приговор в отношении байкера, который в июне 2016 года сбил 14-летнюю девочку, которая скончалась на месте ДТП. Мотоциклист получил 3 года 6 месяцев колонии поселения, на 5 лет лишен права управлять транспортным средством. Кроме этого он обязан возместить моральный ущерб пострадавшей стороне в размере 42 000 рублей.

Байкер появился в суде на костылях — после ДТП мотоциклист сам был госпитализирован с тяжелыми травмами и доставлен в реанимацию. До вынесения приговора, мотоциклист находился под подпиской о невыезде.

Мотоциклист осужден по ч. 317 ч. 2 УК РБ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему вынесен приговор: 3 года 6 месяцев отбывания наказания в колонии поселения. Также на 5 лет он лишен права управлять транспортным средством. На его имущество наложен арест до погашения им суммы морального вреда — 42 000 рублей.

Напомним, трагедия произошла около 16.30 в июне этого года. 28-летний мотоциклист ехал по дороге вблизи деревни Боровцы Минского района. Он не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Мотоциклист признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде в течение 10 дней.