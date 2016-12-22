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Видеомост "Избирательные кампании 2016 года: итоги"

23.12.2016 11:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Осень-зима 2016 года выдались богатыми на избирательные кампании в странах СНГ, Восточной и Западной Европы, США. Какие силы пришли к власти, с какими политическими и экономическими предложениями к выборщикам шли кандидаты на выборах в Молдове, Грузии, Беларуси, Румынии, Болгарии, Австрии и США, как будут выстраиваться отношения с ближайшими соседями и крупнейшими государствами региона — на эти и другие вопросы ответят гости МПЦ Sputnik.

В Минске:

  • политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Кишиневе:

  • политические эксперты.

В Тбилиси:

  • политические эксперты.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который состоится 27 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 27 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Беларусь-Грузия-Молдова, посвященный итогам парламентских и...

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