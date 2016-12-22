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Видеомост "Избирательные кампании 2016 года: итоги"
23.12.2016 11:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Осень-зима 2016 года выдались богатыми на избирательные кампании в странах СНГ, Восточной и Западной Европы, США. Какие силы пришли к власти, с какими политическими и экономическими предложениями к выборщикам шли кандидаты на выборах в Молдове, Грузии, Беларуси, Румынии, Болгарии, Австрии и США, как будут выстраиваться отношения с ближайшими соседями и крупнейшими государствами региона — на эти и другие вопросы ответят гости МПЦ Sputnik.
В Минске:
В Кишиневе:
В Тбилиси:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который состоится 27 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 27 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Беларусь-Грузия-Молдова, посвященный итогам парламентских и...
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