Осень-зима 2016 года выдались богатыми на избирательные кампании в странах СНГ, Восточной и Западной Европы, США. Какие силы пришли к власти, с какими политическими и экономическими предложениями к выборщикам шли кандидаты на выборах в Молдове, Грузии, Беларуси, Румынии, Болгарии, Австрии и США, как будут выстраиваться отношения с ближайшими соседями и крупнейшими государствами региона — на эти и другие вопросы ответят гости МПЦ Sputnik.

В Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Кишиневе:

политические эксперты.

В Тбилиси:

политические эксперты.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который состоится 27 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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