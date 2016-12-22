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Эксперт: странные взгляды на историю не стоит продвигать в массы

23.12.2016 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Высказывания директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о происхождении белорусского языка вызвали широкий резонанс в обществе. Эксперт предположил, что белорусский язык был создан в 1926 году постановлением на заседании оргбюро ЦК ВКП(б). Министерство иностранных дел Республики Беларусь в свою очередь  заявило протест в связи с высказываниями Решетникова, подчеркнув их "необоснованность по сути и категорическую неприемлемость по форме".

Эксперт: странные взгляды на историю не стоит продвигать в массы
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД: высказывания Решетникова о языке категорически неприемлемы

"Решетников — не специалист в вопросах языкознания и белорусской истории. Его представления о происхождении белорусского языка далеки от представлений официальной науки. Честно говоря, довольно странные взгляды, которые не стоит продвигать в массы", — отметил Алексей Дзермант в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, если придерживаться общепринятой версии происхождения белорусского языка и этнографических особенностей белорусского народа, следует обратиться к древним эпохам.

"Это эпоха общеславянского единства, эпоха древней Руси, нахождения в составе ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи", — уточнил собеседник Sputnik. Он напомнил, что известный ученый, академик Карский в свое время изучал белорусские диалекты и создал карту распространения белорусского языка

Полную версию беседы с политологом Алексеем Дзермантом слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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