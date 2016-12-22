Редкое погодное явление в африканской пустыне попало на спутниковые снимки. Фотографией снега в Сахаре поделилось NASA в своем Twitter-аккаунте.



Фото: NASA

На фото попала область в северной части пустыни недалеко от границы Марокко с Алжиром. Здесь находится город Айн-Сефра, который иногда называют «воротами в пустыню».

Снег здесь выпал 19 декабря и растаял спустя сутки. Именно в этот момент над пустыней находился спутник Landsat 7, принадлежащий NASA.

Снежный покров в Сахаре этой зимой появился впервые за 37 лет. В последний раз подобное явление в пустыне наблюдали в 1979 году.

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