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Картинка дня: редчайший снег в Сахаре сфотографировали из космоса

23.12.2016 11:33 — Разное | Tut.by  
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Редкое погодное явление в африканской пустыне попало на спутниковые снимки. Фотографией снега в Сахаре поделилось NASA в своем Twitter-аккаунте.


Фото: NASA

На фото попала область в северной части пустыни недалеко от границы Марокко с Алжиром. Здесь находится город Айн-Сефра, который иногда называют «воротами в пустыню».

Снег здесь выпал 19 декабря и растаял спустя сутки. Именно в этот момент над пустыней находился спутник Landsat 7, принадлежащий NASA. 

Снежный покров в Сахаре этой зимой появился впервые за 37 лет. В последний раз подобное явление в пустыне наблюдали в 1979 году.

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Теги: Минск
 
 
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Снежный покров здесь появился 19 декабря и растаял спустя сутки.

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