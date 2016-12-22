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Картинка дня: редчайший снег в Сахаре сфотографировали из космоса
Редкое погодное явление в африканской пустыне попало на спутниковые снимки. Фотографией снега в Сахаре
На фото попала область в северной части пустыни недалеко от границы Марокко с Алжиром. Здесь находится город Айн-Сефра, который иногда называют «воротами в пустыню».
Снег здесь
Снежный покров в Сахаре этой зимой появился впервые за 37 лет. В последний раз подобное явление в пустыне наблюдали в 1979 году.
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Снежный покров здесь появился 19 декабря и растаял спустя сутки.
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