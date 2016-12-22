Особняк 1917 года по улице Карла Маркса 47 в Бресте продадут с электронных торгов. Здание было построено в период Российской империи перед Первой мировой войной. Местные историки рассказывают, что как указано в польских документах, этот кирпичный одноэтажный особняк с мансардой принадлежал семейной паре Мейеру и Хане Гимельблюм.





Здание относится к историко-культурным ценностям, и инвестора для него пытаются найти уже не в первый раз. Но пока желающих купить двухэтажный особняк в центре Бреста не было.

Площадь здания 341,7 квадратного метра. Продают его вместе с пристройкой и сараем. Особняк не в самом хорошем состоянии, к тому же коммуникации покупателю придется тянуть самому — в доме их нет.

На электронные торги лот выставляют с 20-процентной скидкой — начальная цена 230 868 рублей.

По условиям аукциона использовать его можно для размещения объектов общественного питания и (или) торгово-бытового (или) административно — делового назначения и (или) жилых объектов и (или) гостиниц.

Аукцион пройдет 18 января на площадке БУТБ «Имущество».