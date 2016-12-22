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В Бресте на торги выставили историческое здание 1917 года
Особняк 1917 года по улице
Здание относится к историко-культурным ценностям, и инвестора для него пытаются найти уже не в первый раз. Но пока желающих купить двухэтажный особняк в центре Бреста не было.
Площадь здания 341,7 квадратного метра. Продают его вместе с пристройкой и сараем. Особняк не в самом хорошем состоянии, к тому же коммуникации покупателю придется тянуть самому — в доме их нет.
На электронные торги лот выставляют с 20-процентной скидкой — начальная цена 230 868 рублей.
По условиям аукциона использовать его можно для размещения объектов общественного питания и (или) торгово-бытового (или) административно — делового назначения и (или) жилых объектов и (или) гостиниц.
Аукцион пройдет 18 января на площадке
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Начальная цена особняка, относящегося к историко-культурным ценностям, - 230 тысяч рублей.
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