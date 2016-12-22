﻿ В Бресте на торги выставили историческое здание 1917 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте на торги выставили историческое здание 1917 года

23.12.2016 11:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Особняк 1917 года по улице Карла Маркса 47 в Бресте продадут с электронных торгов. Здание было построено в период Российской империи перед Первой мировой войной. Местные историки рассказывают, что как указано в польских документах, этот кирпичный одноэтажный особняк с мансардой принадлежал семейной паре Мейеру и Хане Гимельблюм.


Здание относится к историко-культурным ценностям, и инвестора для него пытаются найти уже не в первый раз. Но пока желающих купить двухэтажный особняк в центре Бреста не было.

Площадь здания 341,7 квадратного метра. Продают его вместе с пристройкой и сараем. Особняк не в самом хорошем состоянии, к тому же коммуникации покупателю придется тянуть самому — в доме их нет.

На электронные торги лот выставляют с 20-процентной скидкой — начальная цена 230 868 рублей.

По условиям аукциона использовать его можно для размещения объектов общественного питания и (или) торгово-бытового (или) административно — делового назначения и (или) жилых объектов и (или) гостиниц.

Аукцион пройдет 18 января на площадке БУТБ «Имущество».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальная цена особняка, относящегося к историко-культурным ценностям, - 230 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Евроторгинвестбанку" разрешили привлекать деньги физлиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика