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Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк".

Как сообщали в пресс-службе регулятора, ранее выданная лицензия "Евроторгинвестбанка" дополнена следующими банковскими операциями:

- привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

- размещение привлеченных денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

- выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег.

Нормативный капитал "Евроторгинвестбанка" на 1 декабря 2016 г. составил 51 423,3 тыс. рублей.