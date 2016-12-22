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"Евроторгинвестбанку" разрешили привлекать деньги физлиц
23.12.2016 11:36 — Разное | Ежедневник
фото: restaurantdesign.by
Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк".
Как сообщали в пресс-службе регулятора, ранее выданная лицензия "Евроторгинвестбанка" дополнена следующими банковскими операциями:
- привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег.
Нормативный капитал "Евроторгинвестбанка" на 1 декабря 2016 г. составил 51 423,3 тыс. рублей.
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Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк".
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