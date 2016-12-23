Ближайшие выходные созданы для того, чтобы разбудить в минчанах новогоднее настроение. Еще бы: на носу католическое Рождество и небывалое количество ярмарок. AFISHA.TUT.BY с пониманием относится к тому, что Новый год требует денег, поэтому подсказывает, как сэкономить их хотя бы в предновогодние выходные. С нас — десятка бесплатных событий, с вас — обещание хорошо себя вести.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 15 декабря — 15 января. Где: площадка у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сколько: бесплатно.

У Дворца спорта и на Октябрьской развернется фуд-зона с драниками, шашлыками, блинами, калачами, глинтвейном, чаем/кофе. В этом году власти обещают новую концепцию, благодаря которой ярмарки превратятся в целый городок.

На площадке у Дворца спорта будет также работать «Минский международный рождественский фестиваль», на котором можно будет купить продукты и сувениры из России и Прибалтики с отдельным «Литовским двориком». Но и это еще не все. Отвлечься от покупок можно в парке аттракционов, фотозоне и на развлекательной площадке.

В районе Дворца спорта ярмарка будет работать следующим образом: с 15 декабря по 15 января с 12.00 до 21.00. На Октябрьской — с 15 по 23 декабря с 12.00 до 21.00, с 24 декабря по 7 января с 12.00 до 22.00, с 8 по 15 января — с 12.00 до 20.00.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 24−25 декабря, 29−30 декабря. Где: ТРЦ «Е-Сити» на ул. Денисовская, 8 Сколько: бесплатно.

Помимо сувениров и подарков ручной работы, на фестивале можно вдохновиться праздничной атмосферой и, например, принять участие в мастер-классах по гончарству, скрапбукингу и росписи гипсовых статуэток. Или посмотреть показ дизайнерской одежды. Или послушать творческие выступления.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 24−25 декабря. Где: пространство «Верх». Сколько: бесплатно.

Для тех, кто уже запутался во всех наших ярмарках, отметим, что «Open шкаф» — это барахолка. На ней можно купить/продать/примерить/посмотреть те вещи, которые своим владельцам уже надоели, наскучили, не понадобились или стали малы/велики. Как вы сами понимаете, цены на вещи выставляются гуманные, а под руку попасться может как малоприметная рубашонка, так и дорогие дизайнерские туфли. Главное на ярмарках-барахолках — уметь искать.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 24−25 декабря, с 11.00. Где: ТЦ «Метрополь», Немига, 5. Сколько: бесплатно.

Да-да, еще один фестиваль, но с прицелом на еду. Это знакомая минчанам Vulitsa. Ezha с акцентом на новогодние блюда и рецепты. В программе: дегустации праздничной кухни со всего мира, мастер-классы, активности для детей с Дедом Морозом, показ мультфильмов — победителей кинофестивалей «Лістапад» и «Бульбамуві», воркшоп по созданию новогодних игрушек из фетра, обучение приготовлению глинтвейнов, грогов и имбирного печенья.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 24−25 декабря. Где: ТРЦ Arena City Сколько: бесплатно.

Экомаркет «Пастернак» отличается от всех предыдущих тем, что он ориентирован на поклонников ЗОЖ. В программе: аксессуары и подарки из экоматериалов, ингредиенты для блюд с маркировкой «полезно для здоровья», органические чаи и сладости ручной работы, лимитированная коллекция органической косметики.

Из развлечений — музыка, розыгрыши, мастер-классы по приготовлению традиционных новогодних блюд на здоровый и полезный лад, также по украшению стола и оформлению подарков.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 24−25 декабря. Где: «Президент-отель». Сколько: бесплатно.

150 дизайнеров представят на ярмарке свои предметы одежды, аксессуары, мебель, сувениры, предметы интерьера, игрушки и многое другое. А чтобы выбирать было веселее, гостей ждут перерывы на мастер-классы, семинары, общение с дизайнерами, мини-концерты и фотозона.





Когда: 24 декабря, 21.00. Где: «Ракета». Сколько: 3,5 рубля.

Сразу оговоримся: да, событие не бесплатное. Но посмотреть классику новогоднего кино за 3,5 рубля — все равно что даром.

Фильм Франка Капры занимает первые строчки во всех критических рейтингах как одна из самых трогательных и добрых новогодних историй. В США картину показывают по традиции в канун Рождества с частотой «Иронии судьбы» на наших телеканалах. По сюжету главный герой фильма, не выдержав череды проблем, решает совершить самоубийство, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь помогла другим людям. AFISHA.TUT.BY берет на себя смелость утверждать, что после просмотра вы выйдете окрыленным и на йоту более счастливым.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 24 декабря, 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: бесплатно.

На термометре — не выше нуля, а значит, согреться в жарком танце — не такая плохая идея. Классическая (не хочется говорить «каноническая») вечеринка в старом добром «Хулигане». За пультом — известный диджей и организатор вечеринок Morgotika, чуть менее известный Plastic и знакомый завсегдатаям Grek. За баром — готовые в любую минуту подогреть порцией напитка, у бара — знакомые все лица. Зачем ждать лета, если хочется тусоваться на Октябрьской, можно сделать это уже в субботу.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 25 декабря 17.00. Где: д. Боровая (Grappa Motorsport). Сколько: бесплатно.

Отличный вариант активно отдохнуть в выходной день за городом — участие в любительских картинг-соревнованиях. Помимо банального удовольствия и адреналина, можно извлечь максимум пользы — хотя вряд ли это поможет сдать экзамен по вождению в ГАИ. Зато можно выиграть призы, если вы накануне пересмотрите «Гонку» и поймаете дух Криса Хемсворта.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 25 декабря, 20.00. Где: ул. Революционная, 9 (TNT ROCK CLUB). Сколько: бесплатно.

Трибьют легенд русского рока прямо в день католического Рождества, конечно, не самое христианское времяпрепровождение, но как вариант интересного развлечения имеет место. К тому же атмосфера TNT всегда только способствует хорошему вечеру, особенно если успеть забронировать столик.