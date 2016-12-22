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Банку владельцев "Евроопта" разрешили привлекать депозиты физлиц

23.12.2016 11:51 — Разное | Tut.by  
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Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО «Евроторгинвестбанк». Теперь этот банк может принимать депозиты физических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе главного банка страны.


Теперь разрешение на осуществление банковской деятельности Евроторгинвестбанка дополнено следующими операциями:

  • привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);
  • размещение привлеченных денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
  • открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
  • выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег.

По информации Нацбанка, нормативный капитал ОАО «Евроторгинвестбанк» на 1 декабря 2016 года составляет 51 423,3 тысячи рублей.

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Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк".

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