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Банку владельцев "Евроопта" разрешили привлекать депозиты физлиц
Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО «Евроторгинвестбанк». Теперь этот банк может принимать депозиты физических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе главного банка страны.
Теперь разрешение на осуществление банковской деятельности Евроторгинвестбанка дополнено следующими операциями:
По информации Нацбанка, нормативный капитал ОАО «Евроторгинвестбанк» на 1 декабря 2016 года составляет 51 423,3 тысячи рублей.
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Нацбанк расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк".
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