2 марта в клубе Prime Hall пройдет концерт украинского шоу-мена Monatik .





Monatik — певец и композитор, автор песен и музыкант, а еще поэт, танцор и саунд-продюсер. Артист работает в жанре pop, new disco, indie pop, sinthpop.

Несколько талантов — несколько успешных проектов. Авторство, музыка, танец, исполнение — в творчестве Димы все связано очень тесно, и все это проявится в кульминации деятельности его последних лет — чувственном и энергетически мощном концерте в Минске

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В различных интервью Дмитрий не раз утверждал, что его главная цель в музыке — добиться взаимопонимания со слушателем, слиться с ним воедино. Monatik подчеркивает, что никогда не делал музыку ради денег. Чувства, выраженные в его песнях, были пережиты им самим или связаны с его желаниями и мечтами. Его музыкальная миссия — продолжать создавать светлые и эмоциональные песни, которые будут пробуждать в людях различные воспоминания, чувства и самое главное — желание быть самим собой.

Дима написал хиты для таких разных по стилю исполнения певиц — Светлана Лобода («40 градусов»), Ева Бушмина («Собой»), одновременно работая над собственной сольной деятельностью в совершенно другом музыкальном направлении.

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