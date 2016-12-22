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Украинский певец, танцор и участник шоу "X-Фактор": Monatik выступит c концертом в Минске

23.12.2016 11:51 — Разное | Tut.by  
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2 марта в клубе Prime Hall пройдет концерт украинского шоу-мена Monatik.


Monatik — певец и композитор, автор песен и музыкант, а еще поэт, танцор и саунд-продюсер. Артист работает в жанре pop, new disco, indie pop, sinthpop.

Несколько талантов — несколько успешных проектов. Авторство, музыка, танец, исполнение — в творчестве Димы все связано очень тесно, и все это проявится в кульминации деятельности его последних лет — чувственном и энергетически мощном концерте в Минске

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В различных интервью Дмитрий не раз утверждал, что его главная цель в музыке — добиться взаимопонимания со слушателем, слиться с ним воедино. Monatik подчеркивает, что никогда не делал музыку ради денег. Чувства, выраженные в его песнях, были пережиты им самим или связаны с его желаниями и мечтами. Его музыкальная миссия — продолжать создавать светлые и эмоциональные песни, которые будут пробуждать в людях различные воспоминания, чувства и самое главное — желание быть самим собой.

Дима написал хиты для таких разных по стилю исполнения певиц — Светлана Лобода («40 градусов»), Ева Бушмина («Собой»), одновременно работая над собственной сольной деятельностью в совершенно другом музыкальном направлении.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты: 45 — 85 BYN

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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2 марта в клубе Prime Hall пройдет концерт украинского шоу-мена Monatik.

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