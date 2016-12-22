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В центре Могилева 25 декабря перекроют движение транспорта

23.12.2016 11:49 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта в центре Могилева перекроют днем 25 декабря. Автомобили и общественный транспорт будут ходить в объезд во время шествия Дедов Морозов, сообщили в ГАИ.

Движение транспорта будет запрещено с 12.30 до 13.45 по улице Первомайской на участке от площади Славы до улицы Миронова. В это же время будет закрыто движение по улице Миронова на участке от улицы Первомайской до улицы Пионерской.

Парковочные места вдоль проезжей части улиц Первомайской и Миронова должны быть свободны до 10.00. За этим будет следить ГАИ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Машины и общественный транспорт поедут в объезд из-за шествия Дедов Морозов.

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