Движение транспорта в центре Могилева перекроют днем 25 декабря. Автомобили и общественный транспорт будут ходить в объезд во время шествия Дедов Морозов, сообщили в ГАИ.

Движение транспорта будет запрещено с 12.30 до 13.45 по улице Первомайской на участке от площади Славы до улицы Миронова. В это же время будет закрыто движение по улице Миронова на участке от улицы Первомайской до улицы Пионерской.

Парковочные места вдоль проезжей части улиц Первомайской и Миронова должны быть свободны до 10.00. За этим будет следить ГАИ.