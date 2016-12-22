Российский оперный певец, один из лучших баритонов, Дмитрий Хворостовский возвращается в Минск с сольным концертом. Под аккомпанемент эстонского пианиста Ильи Ивари Дмитрий исполнит романсы Рахманинова, Глинки, Танеева, Листа, Чайковского, Дюпарка, поп-песни Игоря Крутого, а также арии из итальянских опер Верди, Россини, Леонкавалло. Концерт состоится 2 марта во Дворце Республики.





Творческий тандем пианиста и певца зародился в далеком 1989 году, накануне телевизионного музыкального конкурса Би-би-си «Певец мира» в Карддифе (Великобритания). Совместные репетиции привели Дмитрия Хворостовского к победе: после конкурса певец проснулся знаменитым на весь мир и получил ангажементы в лучшие оперные театры мира. С тех пор Илья Ивари является постоянным концертмейстером Дмитрия Хворостовского. Над каждым выступлением музыканты работают совместно, занимаясь поиском нового материала и доводя до совершенства каждую партитуру.

— Я помню, что он изумительно, просто потрясающе пел «В молчанье ночи тайной» Рахманинова. И еще он спел на прекрасном немецком языке романс Хуго Вольфа Verborgenheit. Я был приятно удивлен, ведь я отлично знал, как пели в это время на немецком языке вокалисты в Советском Союзе. У него большой талант к языкам. Мне сразу было понятно, что это певец исключительного таланта, — рассказал в одном из интервью Илья Ивари.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Любое появление на сцене Дмитрия Хворостовского воспринимается как большое событие. Его драматический баритон вызывает восторг у каждого пришедшего на концерт: своим пением Дмитрий погружает зрителей в транс и не отпускает до завершения концерта. Хворостовский обладает уникальной техникой бельканто, его голос пьянит и завораживает, а вокальные партии пробирают до дрожи.

Критики восторженно относятся к Дмитрию Хворостовскому, наперебой крича о невероятной энергетике, феноменальном чувственном голосе и стильности певца, называя его «страстным послом оперы». «Он посылает поклонников в коллективный обморок по всему миру», — пишут в своих рецензиях Vanity Fair, а Opera News подчеркивает: «Дмитрий Хворостовский обладает внешностью, умом и харизмой — это и есть самый красивый баритон в мире». К слову, сам Дмитрий относится к себе с должной долей скептицизма: певец уверен, что ему есть к чему стремиться, и каждый день занимается пением, чтобы звучать еще глубже, драматичнее и профессиональнее.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Дмитрий Хворостовский желанный гость лучших оперных театров мира, включая Royal Opera House — Covent Garden (Лондон), Bavarian State Opera, Munich State Opera, Berlin State Opera, Teatro alla Scala (Милан), Vienna State Opera, Teatro Colon (Буэнос-Айрес), Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Chicago Lyric Opera, Мариинский театр оперы и балета (Санкт-Петербург), Московский театр «Новая Опера», оперную сцену Зальцбургского фестиваля и многие другие. В дискографии артиста более 40 альбомов.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 47 — 210 руб. Справки по телефонам: +375 29 650-11-33, +375 29 763 -11-11. Купить билет