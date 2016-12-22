В последние годы в Заводском районе активно растут многоэтажки. Правда, застройка в основном разрозненная, по одному-два дома. Но есть и более весомые перспективы, пишет «Минск-Новости» .

На месте воинской части

В границах улиц Шишкина — Кулешова, где воинская часть освободила участок, намечено возвести три жилых квартала. Здесь разместятся девять многоэтажек, детский сад, торговый центр с парковкой. Первая очередь строительства предполагает создать 106 тыс. м2 жилья. Заказчик — УКС района.





— Сейчас идет проектирование инженерных сетей, дорог, в 2017-м начнется разработка документации на первых два дома, — рассказывает заместитель директора по развитию ГП «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска» Игнат Носко. — Также в будущем году начнется снос ангаров, после чего приступим к созданию инженерно-транспортной инфраструктуры. Предполагается, что жилищному строительству на этой территории старт будет дан в 2018-м.

Работы начнутся со стороны ул. Кулешова и продолжатся поэтапно. В I квартале запланированы два жилых дома в индустриальном исполнении и два паркинга. II квартал — это три жилых дома, детский сад и довольно большая плоскостная парковка.

III квартал — четыре 16-этажных дома-столбика известной серии 111−90 ОАО «МАПИД». По соседству вырастет торговый центр с паркингом (это инвестиционный объект).

Вместо усадеб

В Чижовке в районе улицы Старобинской — Копыльского тупика готовится к вводу в эксплуатацию 10-этажный трехсекционный дом на 119 квартир. Половину из них возводили долевым способом, остальные распределят среди нуждающихся. Рядом с новостройкой начинается возведение второго дома. Чуть в стороне по проекту разместят еще три жилых здания.

— Там 10-этажки в 3 и 5 секций серии МАПИД и 14-этажный двухсекционный дом Завода эффективных промышленных конструкций. Всего около 470 квартир. Для жилья помимо гостевых парковок запланирован паркинг. Предполагается, что их будут строить одновременно с домами, а стоимость машино-мест включат в цену квадратного метра, — поясняет Игнат Носко.

Намечены в проекте также спортивные и детские площадки. Чтобы обезопасить играющих детей, предусмотрено ограждение дворовой территории.

Для освоения этой части Чижовки предстоит снести 27 усадеб.

В Автозаводском поселке

Город давно вынашивает планы по замене частных домовладений в границах улиц Радиальной — Котовского — Одесской — Ушакова — Омельянюка — Челюскинцев многоквартирным жильем. По проекту застройки здесь намечены два микрорайона с жильем в индустриальном и индивидуальном исполнении. Часть домов вдоль улицы Одесской уже возвела компания «Интерспортпроект». Но дальнейшему освоению территории препятствует недостаточная мощность электросетей. Однако ситуация должна измениться.

— Мы завершаем проектирование линии высоковольтного кабеля, который обеспечит эту территорию электричеством, — поясняет Игнат Носко. — В 2017 году «Минскэнерго» планирует проложить кабель 10 кВ от ТЭЦ-3 к распределительной подстанции, которая уже построена на территории. Это позволит обеспечить нужную мощность для всего будущего жилья.

В то же время на застройку Автозаводского поселка влияет и экономический фактор. Учитывая, что площадь квартир, предоставляемых взамен сносимых усадеб, составляет около 20% нового жилья (что очень много), то стоимость квадратного метра, а также затрат на возведение сетей и парковочных мест составит не менее 1200 у.е. в эквиваленте. Жилье по такой цене может оказаться невостребованным.

Поэтому сегодня по-прежнему остается актуальным вопрос, за счет чего можно снизить стоимость квадрата.

Справочно Еще один дом в районе начнут строить в I квартале 2017 года на месте бывшего питомника служебного собаководства ГУВД Мингорисполкома (улица Магнитная, 30). Питомник уже отселен, на его месте вырастет 16-этажный столбик.