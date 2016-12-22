Талоны по старым тарифам для проезда в общественном транспорте Минска будут актуальны до 19 января 2017 года.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Минсктранс», билеты на одну поездку по предшествующим тарифам действительны в течение тридцати дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам подлежат обмену (только в киосках и кассах филиала «Агентство Минсктранс») с соответствующей доплатой (разницы в тарифе) на новые билеты на протяжении всего периода действия решения.