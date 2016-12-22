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Старые талоны в транспорте можно будет использовать и в январе

23.12.2016 12:32 — Разное | БДГ  
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Талоны по старым тарифам для проезда в общественном транспорте Минска будут актуальны до 19 января 2017 года.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Минсктранс», билеты на одну поездку по предшествующим тарифам действительны в течение тридцати дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам подлежат обмену (только в киосках и кассах филиала «Агентство Минсктранс») с соответствующей доплатой (разницы в тарифе) на новые билеты на протяжении всего периода действия решения.

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Минска подорожала 21 декабря. Стоимость проезда автобусами, троллейбусами, трамваями в обычном и скоростном регулярном сообщении повышена с 0,50 до 0,55 рубля за одну поездку, метрополитеном — с 0,55 до 0,60.  Фиксированные тарифы на городские перевозки ручной клади пассажиров: автобусами, троллейбусами, трамваями выросли также на 0,05 рубля до 0,55 рубля за провоз одного места ручной клади; метрополитеном — до 0,60. 

 
Теги: Минск
 
 
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Талоны по старым тарифам для проезда в общественном транспорте Минска будут актуальны до 19 января 2017 года.

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