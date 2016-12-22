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Старые талоны в транспорте можно будет использовать и в январе
Талоны по старым тарифам для проезда в общественном транспорте Минска будут актуальны до 19 января 2017 года.
Как сообщает
Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Минска
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Талоны по старым тарифам для проезда в общественном транспорте Минска будут актуальны до 19 января 2017 года.
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