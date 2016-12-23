Легендарный чешский форвард Яромир Ягр стал вторым бомбардиром в истории НХЛ.



Фото: nhl.com

В матче с «Бостоном» (1:3) 44-летний нападающий заработал голевой пас, который стал его 1888 бомбардирским баллом в карьере, и он обошел по числу набранных очков Марка Мессье.

На счету Ягра 1888 (755+1133) очков в 1663 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Впереди 44-летнего чеха теперь только Уэйн Гретцки — 2857 очков. Это почти на тысячу больше, чем у Ягра…