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Как "Фиксики" гуляли по Минску
На днях
Герои мультфильма на один день переселились в реальный мир, чтобы подарить новогоднее настроение столичным детям. Поздороваться с любимыми персонажами можно было в самых разных местах города: Фиксики катались на автобусах и метро: чтобы проверить, все ли в порядке в механизмах, а кроме того — сфотографироваться с ребятами-пассажирами, которым повезло увидеть любимых героев в реальности, а не на экране телевизора.
Герои прогулялись по улицам предновогоднего города и подарили маленьким минчанам улыбки, хорошее настроение и — на память — значки со своим изображением.
Знаковое для Минска место — Площадь Победы — не могло не привлечь внимание героев. Что скажете о почетном карауле в исполнении Фиксиков? С такими помощниками вечный огонь не потухнет ни на мгновение.
А еще мультяшки посетили детский хоспис и подарили маленьким подопечным билеты на «Фикси-шоу».
«Новогоднее большое Фикси-шоу» состоится 25 декабря в «Минск-Арене» в 11−00, 14−00 и 17−00.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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На днях Фиксиков смогли увидеть не только дети, но и взрослые. Столичные автобусы, метро, Национальная библиотека встречали мультяшных героев.
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