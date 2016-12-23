На днях Фиксиков смогли увидеть не только дети, но и взрослые. Столичные автобусы, метро, Национальная библиотека: вот список хот-спотов, в которых горожане встречали мультяшных героев.





Герои мультфильма на один день переселились в реальный мир, чтобы подарить новогоднее настроение столичным детям. Поздороваться с любимыми персонажами можно было в самых разных местах города: Фиксики катались на автобусах и метро: чтобы проверить, все ли в порядке в механизмах, а кроме того — сфотографироваться с ребятами-пассажирами, которым повезло увидеть любимых героев в реальности, а не на экране телевизора.

Герои прогулялись по улицам предновогоднего города и подарили маленьким минчанам улыбки, хорошее настроение и — на память — значки со своим изображением.





Знаковое для Минска место — Площадь Победы — не могло не привлечь внимание героев. Что скажете о почетном карауле в исполнении Фиксиков? С такими помощниками вечный огонь не потухнет ни на мгновение.





А еще мультяшки посетили детский хоспис и подарили маленьким подопечным билеты на «Фикси-шоу».















































«Новогоднее большое Фикси-шоу» состоится 25 декабря в «Минск-Арене» в 11−00, 14−00 и 17−00.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов: 10−30 деноминированных рублей. Инфолиния: +375 29 716 11 77, +375 29 106 000 3. Купить билет

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