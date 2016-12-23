﻿﻿ В Речицком районе водитель МАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Речицком районе водитель МАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся

23.12.2016 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужчина с признаками наезда автотранспортом был обнаружен 22 декабря на дороге в деревне Маладуша Речицкого района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

При разбирательстве стало известно, что наезд был совершен в 20.35 автомобилем МАЗ. Водитель с места ДТП скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан. Им оказался 57-летний житель Речицы.

В результате наезда 48-летний пешеход, гражданин Украины, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где в 23.30 умер. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина с признаками наезда автотранспортом был обнаружен 22 декабря на дороге в деревне Маладуша. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На каталіцкія Каляды ў Беларусі чакаецца да 4 цяпла, пройдуць мокры снег і дождж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика