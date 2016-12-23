Мужчина с признаками наезда автотранспортом был обнаружен 22 декабря на дороге в деревне Маладуша Речицкого района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

При разбирательстве стало известно, что наезд был совершен в 20.35 автомобилем МАЗ. Водитель с места ДТП скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан. Им оказался 57-летний житель Речицы.

В результате наезда 48-летний пешеход, гражданин Украины, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где в 23.30 умер. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.