МИНСК, 23 дек — Sputnik. В выходные ожидается пасмурная, ветреная, сырая и теплая погода, в среднем на 3-5 °С выше сезонной климатической нормы, сообщил в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Sputnik Илья Тимин Гидромет: лед на озерах тает, ходить на рыбалку опасно

По его словам, в целом погоду в выходные можно назвать спокойной — без сильных осадков, больших колебаний температуры и резких скачков атмосферного давления.

"В субботу ночью в отдельных районах, днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, по северу порывы до 12 м/с. Температура ночью 0, —6°С, днем —2, +3°С", — сообщил Рябов.

В воскресенье практически по всей территории страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура ночью —3, +3°С, днем —2, +4°С.

В столице тоже не обойдется без осадков, к тому же синоптики обещают слабые туман и гололедицу. Температура воздуха в течении суток будет около 0°С.