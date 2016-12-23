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В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей

23.12.2016 13:05 — Разное | Tut.by  
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Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету «Земля». Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.


Фото: LatvijasBanka

Монета состоит из трех частей. Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.

Идея «Земли» победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров.

Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике — в качестве пулестойкого стекла.

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Банк Латвии выпустил полупрозрачную монету с Землей номиналом 5 евро.

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