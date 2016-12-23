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В Минске Ford протаранил разделительное ограждение, выехал на встречку и врезался в Opel

23.12.2016 13:00 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла утром 23 декабря на столичном перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.


Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, 32-летний водитель Ford ехал по улице Гурского со стороны улицы Янки Брыля и при повороте налево на проспект Дзержинского не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, он проломил разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения и врезался в Opel.


Фото: ГАИ Московского района

В ДТП никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 93
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Авария произошла утром 23 декабря на столичном перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской.

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