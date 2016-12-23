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В Минске Ford протаранил разделительное ограждение, выехал на встречку и врезался в Opel
Авария произошла утром 23 декабря на столичном перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.
По предварительной информации, 32-летний водитель Ford ехал по улице Гурского со стороны улицы Янки Брыля и при повороте налево на проспект Дзержинского не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, он проломил разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения и врезался в Opel.
В ДТП никто не пострадал.
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Авария произошла утром 23 декабря на столичном перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской.
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