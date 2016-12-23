﻿﻿ Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане

23.12.2016 12:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане

фото: vesti.ru

Жертвами нападения на рождественский рынок в Берлине 19 декабря стали двенадцать человек.

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии, пишет ТАСС.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет сегодня экстренную пресс-конференцию. 

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами нападения на рождественский рынок в Берлине 19 декабря стали двенадцать человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные: не по-декабрьски тепло и сыро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика