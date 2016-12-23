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Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане
23.12.2016 12:52 — Разное | Ежедневник
фото: vesti.ru
Жертвами нападения на рождественский рынок в Берлине 19 декабря стали двенадцать человек.
Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии, пишет
Министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет сегодня экстренную пресс-конференцию.
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Жертвами нападения на рождественский рынок в Берлине 19 декабря стали двенадцать человек.
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