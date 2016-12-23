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МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов-участников ОИ-2014
Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
В МОК подчеркнули, что все дела заведены не в связи с неблагоприятными результатами допинг-тестов, а потому, что манипуляции с допинг-пробами спортсменов могли привести к нарушению антидопинговых правил.
Также сообщается, что Международный олимпийский комитет перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с ОИ-2010.
Ранее МОК уже применил санкции к 27 российским спортсменам после перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов.
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Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи.
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