Наезд произошел 22 декабря, около 07.30, вблизи деревни Мужанки Борисовского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ со стороны Борисова в направлении Крупок и на 458-м километре дороги совершил наезд на лежавшего на проезжей части 49-летнего мужчину. Водитель с места ДТП скрылся.

В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Проводятся разыскные мероприятия по установлению транспортного средства и личности водителя.