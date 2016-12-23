﻿﻿ На трассе М1 в Борисовском районе неустановленный автомобиль переехал мужчину. Водитель скрылся. 21.by
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На трассе М1 в Борисовском районе неустановленный автомобиль переехал мужчину. Водитель скрылся

23.12.2016 13:23 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел 22 декабря, около 07.30, вблизи деревни Мужанки Борисовского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ со стороны Борисова в направлении Крупок и на 458-м километре дороги совершил наезд на лежавшего на проезжей части 49-летнего мужчину. Водитель с места ДТП скрылся.

В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Проводятся разыскные мероприятия по установлению транспортного средства и личности водителя.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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