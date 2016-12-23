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Святки: постные блюда на праздничном столе

23.12.2016 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На этой неделе время летит, как безумное! Столько забот перед Рождеством и Новым Годом, что только успевай крутиться. Буквально несколько дней осталось до католического Рождества, которое празднуют по григорианскому календарю с 24 на 25 декабря большинство христиан мира.

Святки: постные блюда на праздничном столе
© REUTERS Rafael Marchante
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В 1582 году папа Григорий ХIII ввел новую календарную систему, которая получила название григорианской. В следующем после этого события году король Речи Посполитой Стефан Баторий издал указ, по которому все жители страны перешли на этот календарь. Закрепила этот переход специальная грамота, которая вышла в ВКЛ 9 января 1584 года. Тогда уже постепенно начали привыкать к празднованию Рождества Христова и Нового года по-новому.

Ужин начинается в сумерках 24 декабря. В каждом доме готовится накрытый стол, за которым собирается вся семья. На столе должны находиться наиболее вкусные постные блюда, количество которых всегда нечетное.

Каждая хозяйка готовит блюда по своему выбору, часто опираясь на семейные традиции. Но есть блюда, которые должны быть приготовлены обязательно. Подробнее про вкусные постные блюда для рождественского стола читайте на нашей белорусской версии>>.

 
 
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В каждом доме накрывается стол, за которым собирается вся семья.

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