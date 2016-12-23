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Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции

23.12.2016 13:47 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники российских и турецких правоохранительных органов обратились к компании Apple с просьбой помочь разблокировать iPhone Мевлюта Алтынташа — убийцы посла России в Турции. Об этом сообщило издание Mac Reports без ссылки на источник.


Мевлют Мерт Алтынташ, который стрелял в посла России в Турции. Фото: @agirecudi/twitter.com

У преступника был iPhone 4S с включенной блокировкой через PIN-код. Сообщается, что разблокировка устройства помогла бы властям расследовать связи убийцы с различным террористическим организациям.

Позже стало известно, что российская сторона направила в Турцию группу специалистов и «по-видимому, легко разблокировала iPhone». Подробности не сообщаются.

Напомним, 19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз выстрелили в Галерее современного искусства в турецкой столице. Он умер в больнице от полученных ранений. Стрелком оказался бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки госпереворота в июле 2016 года. Алтынташ был убит на месте сотрудниками спецподразделений.

Ранее с просьбой разблокировать iPhone в Apple обращалось американское ФБР для расследования дела стрелка из Сан-Бернардино. Следователи получили отказ от производителя и обратились в суд. Позже иск отозвали: в ФБР нашли способ разблокировать гаджет с помощью профессиональных хакеров, которым заплатили больше миллиона долларов.

Белорусский Следственный комитет в марте этого года опубликовал тендер на закупку «аппаратно-программного комплекса копирования информации с мобильных устройств», который способен «помогать в определении пользовательских кодов доступа и блокировки». В апреле прошли торги: компания-победитель предложила комплекс за 630 миллионов неденоминированных рублей.

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Позже стало известно, российская сторона успешно разблокировала iPhone.

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