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Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции
Сотрудники российских и турецких правоохранительных органов обратились к компании Apple с просьбой помочь разблокировать iPhone Мевлюта Алтынташа — убийцы посла России в Турции. Об этом сообщило издание
У преступника был iPhone 4S с включенной блокировкой через PIN-код. Сообщается, что разблокировка устройства помогла бы властям расследовать связи убийцы с различным террористическим организациям.
Позже стало известно, что российская сторона направила в Турцию группу специалистов и «по-видимому, легко разблокировала iPhone». Подробности не сообщаются.
Напомним, 19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз
Ранее с просьбой разблокировать iPhone в Apple
Белорусский Следственный комитет в марте этого года
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Позже стало известно, российская сторона успешно разблокировала iPhone.
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