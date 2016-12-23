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Услуги в сфере отдыха и развлечений в Гомеле - мы подскажем, где найти!

23.12.2016 13:56 — Разное | Tut.by  
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Одним из самых удобных сайтов для быстрого поиска товаров и услуг является проект TAM.BY. Часть этого каталога посвящена Гомелю и теперь выносится на поддомен Gomel.tam.by, где будет существовать как самостоятельный региональный каталог. Это удобный вариант для пользователей из Гомеля. Они смогут легко и быстро найти необходимый товар или услугу именно в своем городе.

Каталог содержит перечень компаний с адресами и номерами телефонов, описанием их услуг. Поэтому сайт будет полезен любому жителю города. Навигация по сайту остается прежней: все услуги и компании Гомельщины сохранены на региональном поддомене.

Какие компании и услуги в сфере отдыха и развлечений представлены в каталоге?

Сайт представляет всю информацию о развлечениях и отдыхе в Гомеле. Здесь можно ознакомиться с адресами, графиком работы, телефонами ресторанов и кафе, караоке, ночных клубов, клубов по интересам. Предоставляется информация о детских развлекательных центрах, парках культуры и отдыха, музеях. Некоторые компании занимаются игорным бизнесом, и в каталоге вы найдете контакты залов игровых автоматов, казино.

В Гомеле огромное количество компаний, и на Gomel.tam.by представлены развлечения для детей и взрослых. Это аквапарки, боулинг, зоопарки, дельфинарии, лазертаг, страйкбол, кинотеатры, квесты. Проведите время с семьей незабываемо!

Конно-спортивные клубы организовывают для посетителей развлекательные программы с участием лошадей, пони. На страницах каталога собрана подробная информация о конных клубах.

Галереи и музеи предлагают увлекательные и познавательные экскурсионные программы. По указанным на сайте телефонам легко узнать актуальную афишу, особенности, стоимость посещения экспозиций.

Отдыхаем с умом, или скидки и акции раздела

На страницах регионального каталога размещена актуальная информация об акциях на отдых и развлечения. Компании могут предоставлять бесплатный вход в ночной клуб, скидки на караоке, дополнительные бесплатные игры в бильярд для девушек, скидки на баню или пейнтбол в будни.

На сайте подробно расписаны все действующие акции и скидки. Период действия предложений, дни, когда они актуальны, легко и быстро узнать при посещении раздела.

Преимущества каталога для региональных компаний

Gomel.tam.by дает возможность региональным компаниям комплексно продвинуть бизнес, привлечь целевую аудиторию, которая ежедневно использует каталог. Потенциальные клиенты всегда найдут на странице информацию о товарах и услугах, скидках, акциях. Работа с TAM.BY - удачный ход для компаний и верный шаг к процветанию бизнеса.
 
Теги: Гомель
 
 
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