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Услуги в сфере отдыха и развлечений в Гомеле - мы подскажем, где найти!
Одним из самых удобных сайтов для быстрого поиска товаров и услуг является проект TAM.BY. Часть этого каталога посвящена Гомелю и теперь выносится на поддомен
Каталог содержит перечень компаний с адресами и номерами телефонов, описанием их услуг. Поэтому сайт будет полезен любому жителю города. Навигация по сайту остается прежней: все услуги и компании Гомельщины сохранены на региональном поддомене.
Какие компании и услуги в сфере отдыха и развлечений представлены в каталоге?
Сайт представляет всю информацию о развлечениях и отдыхе в Гомеле. Здесь можно ознакомиться с адресами, графиком работы, телефонами
В Гомеле огромное количество компаний, и на Gomel.tam.by представлены развлечения для детей и взрослых. Это аквапарки, боулинг, зоопарки, дельфинарии, лазертаг, страйкбол, кинотеатры, квесты. Проведите время с семьей незабываемо!
Конно-спортивные клубы организовывают для посетителей развлекательные программы с участием лошадей, пони. На страницах каталога собрана подробная информация о конных клубах.
Галереи и музеи предлагают увлекательные и познавательные экскурсионные программы. По указанным на сайте телефонам легко узнать актуальную афишу, особенности, стоимость посещения экспозиций.
Отдыхаем с умом, или скидки и акции раздела
На страницах регионального каталога размещена актуальная информация об акциях на отдых и развлечения. Компании могут предоставлять бесплатный вход в ночной клуб, скидки на караоке, дополнительные бесплатные игры в бильярд для девушек, скидки на баню или пейнтбол в будни.
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Одним из самых удобных сайтов для быстрого поиска товаров и услуг является проект TAM.BY. Часть этого каталога посвящена Гомелю и теперь выносится на поддоменGomel.tam.by,...
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