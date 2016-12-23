Одним из самых удобных сайтов для быстрого поиска товаров и услуг является проект TAM.BY. Часть этого каталога посвящена Гомелю и теперь выносится на поддомен Gomel.tam.by , где будет существовать как самостоятельный региональный каталог. Это удобный вариант для пользователей из Гомеля. Они смогут легко и быстро найти необходимый товар или услугу именно в своем городе.

Каталог содержит перечень компаний с адресами и номерами телефонов, описанием их услуг. Поэтому сайт будет полезен любому жителю города. Навигация по сайту остается прежней: все услуги и компании Гомельщины сохранены на региональном поддомене.

Какие компании и услуги в сфере отдыха и развлечений представлены в каталоге?

Сайт представляет всю информацию о развлечениях и отдыхе в Гомеле. Здесь можно ознакомиться с адресами, графиком работы, телефонами ресторанов и кафе, караоке, ночных клубов, клубов по интересам. Предоставляется информация о детских развлекательных центрах, парках культуры и отдыха, музеях. Некоторые компании занимаются игорным бизнесом, и в каталоге вы найдете контакты залов игровых автоматов, казино.

В Гомеле огромное количество компаний, и на Gomel.tam.by представлены развлечения для детей и взрослых. Это аквапарки, боулинг, зоопарки, дельфинарии, лазертаг, страйкбол, кинотеатры, квесты. Проведите время с семьей незабываемо!

Конно-спортивные клубы организовывают для посетителей развлекательные программы с участием лошадей, пони. На страницах каталога собрана подробная информация о конных клубах.

Галереи и музеи предлагают увлекательные и познавательные экскурсионные программы. По указанным на сайте телефонам легко узнать актуальную афишу, особенности, стоимость посещения экспозиций.

Отдыхаем с умом, или скидки и акции раздела

На страницах регионального каталога размещена актуальная информация об акциях на отдых и развлечения. Компании могут предоставлять бесплатный вход в ночной клуб, скидки на караоке, дополнительные бесплатные игры в бильярд для девушек, скидки на баню или пейнтбол в будни.

На сайте подробно расписаны все действующие акции и скидки. Период действия предложений, дни, когда они актуальны, легко и быстро узнать при посещении раздела.

Преимущества каталога для региональных компаний

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Услуги в сфере отдыха и развлечений в Гомеле - мы подскажем, где найти! Одним из самых удобных сайтов для быстрого поиска товаров и услуг является проект TAM.BY. Часть этого каталога посвящена Гомелю и теперь выносится на поддоменGomel.tam.by,...

Gomel.tam.by дает возможность региональным компаниям комплексно продвинуть бизнес, привлечь целевую аудиторию, которая ежедневно использует каталог. Потенциальные клиенты всегда найдут на странице информацию о товарах и услугах, скидках, акциях. Работа с TAM.BY - удачный ход для компаний и верный шаг к процветанию бизнеса.