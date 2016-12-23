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СМИ: пассажирский самолет ливийских авиалиний угнан на Мальту

23.12.2016 13:57 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: пассажирский самолет ливийских авиалиний угнан на Мальту

фото: avia.kuda.ua

Неизвестные угнали самолет ливийских авиалиний со 118 пассажирами на борту, лайнер приземлился на Мальте.

Неизвестные, вероятно, угнали пассажирский самолет A320 внутренних ливийских авиалиний. Лайнер с 118 пассажирами на борту уже приземлился в аэропорту Мальты. Об этом сообщаетпишет РБК со ссылкой на издание Times of Malta,

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат также сообщил в своем Twitter, что он проинформирован о возможном угоне самолета. 

 
 
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Неизвестные угнали самолет ливийских авиалиний со 118 пассажирами на борту, лайнер приземлился на Мальте.

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