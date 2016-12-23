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Гончаров назван лучшим спортсменом года в Беларуси, Мамошук - лучшей спортсменкой

23.12.2016 14:18 — Разное | Tut.by  
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Олимпийский чемпион батутист Владислав Гончаров назван лучшим спортсменом года в Беларуси, борчиха Мария Мамошук — лучшей спортсменкой.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Опрос уже в 58-й раз проводится газетой «Спортивная панорама» среди белорусских журналистов. В этом году свои варианты прислали 103 журналиста.

В итогах указаны суммарные результаты у мужчин и женщин, но награды лучшему спортсмену и спортсменке даются отдельно. Всего было упомянуто 83 спортсмена. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Владислав Гончаров — 981 очко.

2. Иван Тихон — 763.

3. Мария Мамошук — 591.

4. Александра Герасименя — 567.

5. Вадим Стрельцов — 417.

6. Дарья Наумова — 364.

7. Джавид Гамзатов — 168.

8. Василий Кириенко — 163.

9. Владимир Самсонов — 159.

10. Игорь Бокий — 145.

В прошлом году лучшими спортсменами стали Марина Арзамасова и Василий Кириенко.

Лучшим тренером была названа Ольга Власова, работающая с командой батутистов, опередившая Виктора Гончаренко и Анатолия Буяльского с Юрием Шевцовым.

Лучшей неигровой командой уверенно стала женская байдарка-четверка. Упоминания журналистов также удостоились сборная по художественной гимнастике, велоклуб «Минск», сборная по водным лыжам, фристайлу и мужская команда по гребле на байдарках и каноэ.

Лучшей неигровой командой названа женская сборная по баскетболу. В топ-3 также попали мужская сборная по гандболу и женская национальная команда по волейболу.

 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийский чемпион батутист Владислав Гончаров назван лучшим спортсменом года в Беларуси, борчиха Мария Мамошук - лучшей спортсменкой.

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