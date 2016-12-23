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«Спортиваня панорама» назвала лучших белорусских спортсменов года
23.12.2016 14:48 — Разное | Ежедневник
фото: sportpanorama.by
Владислав Гончаров и Мария Мамошук стали лидерами по итогам опроса.
Конкурс на звание лучших спортсмена и спортсменки
Безоговорочную победу одержал триумфатор Олимпиады батутист Владислав Гончаров. Он оказался единственным, кого в свои списки включили все без исключения респонденты, причём подавляющее большинство — 71 человек — поставили на первое место, а остальные — не дальше чем на четвёртое.
21-летний спорсмен стал победителем олимпиады в Рио-де-Жанейро. Кроме того, и на нынешнем чемпионате Европы в Вальядолиде Гончаров выиграл индивидуальные и синхронные прыжки и стал серебряным призёром в командных соревнованиях.
Второе место в журналистском опросе занял легкоатлет Иван Тихон. 40-летний ветеран был одним из немногих в белорусской сборной, кто в Рио реально претендовал на «золото». В итоге спортсмен получил серебряную медаль. Такую же награду он добыл и на чемпионате Европы в Амстердаме.
Далее в рейтинге следуют: Александра Герасименя, Вадим Стрельцов, Дарья Наумова, Джавид Гамзатов, Василий Кириенко, Владимир Самсонов, Игорь Бокий.
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Владислав Гончаров и Мария Мамошук стали лидерами по итогам опроса.
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