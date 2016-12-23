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«Спортиваня панорама» назвала лучших белорусских спортсменов года

23.12.2016 14:48 — Разное | Ежедневник  
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«Спортиваня панорама» назвала лучших белорусских спортсменов года

фото: sportpanorama.by

Владислав Гончаров и Мария Мамошук стали лидерами по итогам опроса.

Конкурс на звание лучших спортсмена и спортсменки издание проводит уже в 58-й раз. На этот раз опрошены более сотни спортивных журналистов.

Безоговорочную победу одержал триумфатор Олимпиады батутист Владислав Гончаров. Он оказался единственным, кого в свои списки включили все без исключения респонденты, причём подавляющее большинство — 71 человек — поставили на первое место, а остальные — не дальше чем на четвёртое.

21-летний спорсмен стал победителем олимпиады в Рио-де-Жанейро.  Кроме того, и на нынешнем чемпионате Европы в Вальядолиде Гончаров выиграл индивидуальные и синхронные прыжки и стал серебряным призёром в командных соревнованиях.

Второе место в журналистском опросе занял легкоатлет Иван Тихон. 40-летний ветеран был одним из немногих в белорусской сборной, кто в Рио реально претендовал на «золото». В итоге спортсмен получил серебряную медаль. Такую же награду он добыл и на чемпионате Европы в Амстердаме.


Третью сумму по итогам опроса набрала представительница женской борьбы Мария Мамошук, которой достаётся звание лучшей спортсменки года.

Далее в рейтинге следуют: Александра Герасименя,  Вадим Стрельцов, Дарья Наумова,  Джавид Гамзатов, Василий Кириенко, Владимир Самсонов, Игорь Бокий.

 
 
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Владислав Гончаров и Мария Мамошук стали лидерами по итогам опроса.

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