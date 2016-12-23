Электронный каталог TAM.BY, являющийся одним из самых полных ресурсов о товарах, услугах Беларуси, меняет свою структуру: теперь предложения компаний, акции, скидки будут разбиты на поддомены по областным центрам. Отныне пользователям из конкретного региона будут необходимо всего лишь зайти на сайт своего города.

Эта операция позволяет избавить вас от лишних кликов по выбору города на главной странице сайта. Для Гродно создан отдельный раздел Grodno.tam.by , куда переносится все наполнение каталога по городу и области.

Что предлагают для повышения уровня знаний в Гродно?

На Grodno.tam.by в рубрике «Образование в Гродно» масса популярных услуг образовательного направления. Здесь найдете:

автошколы – тем, кому требуется научиться водить автомобиль и знать ПДД;

библиотеки – для общего развития, развлечения, поиска специальных знаний;

модельные школы – для молодых, амбициозных покорительниц мира моды, дизайна, рекламы;

услуги написания курсовых, дипломных работ студентам;

курсы повышения квалификации;

предложения репетиторов: подготовка к школе, ЦТ, углубленное изучение естественных, гуманитарных наук;

различные тренинги: психология, продажи, логистика, языковые семинары;

предложения школ искусств, детских творческих центров, танцевальных студий.

Двумя отдельными разделами даны списки учебных заведений всех категорий и различных курсов. Первая подрубрика – местная база государственных органов образования (телефоны, адреса), будет удобна родителям при определении ребенка в детский сад, школу, институт, колледж.

В курсах вы найдете предложения получить навык или повысить квалификацию по различным направлениям: IT, кулинария, рукоделие, видеосъемка. Подрубрики иностранных языков, обучения искусствам, получения навыков рабочих профессий, другим видам деятельности.

Последний раздел – «Акции, скидки»: компании предлагают скидки от 20 % на обучение на курсах, рассрочку оплаты обучения.

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Мы знаем, насколько важны услуги образования для населения, и только приветствуем получение людьми новых знаний и навыков. Для компаний, репетиторов, тренеров мы предлагаем разместить информацию о ваших образовательных услугах в Гродно на выгодных условиях. Вы можете заинтересовать потенциального посетителя скидками или акциями, которые многие пользователи ищут на нашем портале.

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